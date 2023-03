Joana Sanz, esposa de Dani Alves, brindó su primera entrevista desde que fue encarcelado; desde Dubai se mostró dolida

Desde que Dani Alves permanece en prisión, tras la demanda por presunto abuso sexual contra una joven de 23 años, su esposa, Joana Sanz, no había dado una entrevista; hasta este 9 de marzo.

La modelo española brindó una entrevista en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde viajó para inaugurar la primera tienda y clínica dermatológica de Laboratorios Sesderma en ese país, como parte de su trabajo.

En el restaurante Sushi99, al que asistieron centenares de invitados de todo el mundo, Joana Sanz hizo parte de una improvisada, pero entretenida entrevista realizada por el doctor Gabriel Serrano, socio de la compañía, en la que se habló del cuidado de la piel, como era de esperarse, pero además de la vida de ella.

En un punto de la conversación, Sanz se refirió a la dificultad que atraviesa por cuenta del escándalo en el que se vio envuelto Alves, que incluso se quedó sin contrato en su equipo, Pumas de México, tras los señalamientos de abuso sexual.

“Todo lo que tenga que ver con mi trabajo me hace feliz y me siento afortunada por poder seguir adelante”, afirmó Joana Sanz, que recién brotó la polémica por el presunto actuar de su esposo, lo defendió, aunque después dejó entrever que estaba cambiando de decisión.

Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en el 2016 a través de un amigo en común - Foto: Getty Images

Ya luego, afirmó que sus logros profesionales por fortuna la han sacado de la difícil realidad que enfrenta por Dani Alves, internacional con la selección de Brasil en la Copa Mundo Qatar 2022, en la que fue eliminada por Croacia en los cuartos de final.

“La vida te tira muchas veces, pero después de las tristezas vienen las alegrías, ya verás. “En mi caso es una situación complicada... Mejor que sean profesionales las alegrías”, agregó. Sus palabras, como era de esperarse, están siendo replicadas por la prensa internacional.

Joana Sanz y un contundente mensaje para Dani Alves

Recién su esposo fue encarcelado sin la posibilidad de salir bajo fianza hasta el día del juicio, por presuntamente abusar de una joven el pasado 30 de diciembre en la reconocida discoteca Sutton de Barcelona, Joana Sanz lo defendió. “Yo sé quién es y lo respetuoso que es”, dijo en ese entonces. No obstante, el pasado 2 de marzo, subió un reflexivo texto en sus historias en Instagram con el que dejó ver que la relación amorosa estaría llegando a su fin.

“Tienes que aceptar que, a veces, las cosas hermosas se terminan. Tienes que dejar marchar, porque estás dejando que tu pasado ocupe ese espacio en tu corazón y mente que debería ser para el futuro”, dice un apartado de la misiva.

Joana Sanz, junto a su esposo Dani Alves, hoy procesado por presunto abuso sexual. Foto por Samir Hussein/WireImage/Getty Images - Foto: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

Ya luego, todavía más explícita, agregó: “Tienes que dejar marchar porque, al final, si vas a encontrar a ese ser humano que va a proporcionarte la más profunda de las alegrías, si vas a encontrar a esa persona que va a ayudarte a vivir el tipo de amor que siempre has merecido”.

Dinorah Santana, exesposa de Alves, sí lo defiende

En defensa de Dani Alves salió su exesposa y madre de sus dos hijos, Dinorah Santana. Quien llegó a ser la representante del futbolista brasileño lo visitó el primer fin de semana de marzo en la cárcel de Brians 2, donde permanece recluido sin opción de libertad condicional y bajo fianza mientras se realiza el juicio en su contra.

Dani Alves está en prisión desde el pasado 20 de enero. - Foto: Instagram @danialves

A la salida del centro penitenciario, brindó algunas palabras a El Periódico, medio de comunicación español que de cerca ha estado siguiendo el caso.

Santana aseguró que no le preguntó por lo ocurrido al Dani Alves durante su visita, dado que confía plenamente en lo que él ha dicho a la justicia. “No le he preguntado por las versiones porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamientos en cuanto a esto”, comentó. Luego agregó: “Sus hijos y yo creemos en su inocencia”.