“La muchacha sabía lo que podía pasar”: Óscar Rentería pone en duda denuncia de abuso contra famoso futbolista

El defensa marroquí del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, se convirtió en tendencia la semana pasada en las redes sociales, luego de que fue inculpado oficialmente de violación por parte de la Fiscalía de Nanterre (Francia).

De acuerdo con Le Parisien, una mujer de 24 años lo acusó de haberla abusado sexualmente a finales de febrero en su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras al oeste de París. Asimismo, indicó que el futbolista compareció ante los investigadores de la Seguridad Territorial de Hautes-de-Seine (Altos del Sena).

“Hakimi tendrá vigilancia policial. La joven acudió a una comisaría de la localidad de Nogent-sur-Marne para declarar ante la Policía que había sido violada por el defensa del conjunto parisino, pero que no quería presentar ninguna denuncia”, precisó el rotativo.

Tras la viralización que generó la noticia, el periodista colombiano Óscar Rentería no se quedó callado y puso en duda la versión de la mujer sobre lo que pasó con el famoso lateral, puntualizando que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”.

Las declaraciones del reconocido comentarista en el Pulso de fútbol, programa de Caracol Radio, provocaron todo tipo de reacciones en Twitter. Incluso, el vallecaucano fue tildado de “machista”.

“Óscar Rentería asume que los hombres son ‘bestias incontrolables, presas de sus deseos’, y por eso, si una mujer visita a un hombre solo, ‘sabe a lo que va’, y si el hombre la viola, culpa de ella. Si yo fuera hombre, cómo me irritarían sus comentarios”, escribió una internauta.

El comunicador, lejos de retractarse por sus afirmaciones, aseguró que sigue sin creer plenamente en la versión de la presunta víctima y puntualizó que ella no tenía nada que hacer en la vivienda de Hakimi.

“Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”, puntualizó Rentería en el espacio radial, que también fue criticado.

Luego, concluyó: “La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

¿Cuál es la versión de la joven?

La abogada de la joven, Rachel-Flore Pardo, reaccionó y declaró a la AFP no tolerar “ninguna campaña de difamación o desestabilización” en perjuicio de su cliente, que “ha elegido confiar en la justicia, exclusivamente en la justicia y solo se expresará ante esta”.

“La inculpación demuestra que el juez de instrucción consideró que hay indicios graves y concordantes del crimen de violación del que Achraf Hakimi está acusado”, recalcó Pardo.

Por su parte, la mujer se desplazó el domingo pasado a una comisaría de Val-de-Marne, donde declaró haber sido violada sin presentar una denuncia oficial. Según una fuente policial, contó entonces haber conocido a Achraf Hakimi en enero en la red social Instagram y haber ido a su casa el sábado en un VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), el cual fue encargado por el jugador.

Una vez en el domicilio, la joven declaró que el lateral del PSG la besó y tocó sin su consentimiento, antes de violarla, añadió la fuente policial. Luego de lograr alejar al futbolista, dijo que una amiga, a la que contactó por mensaje de texto, fue a buscarla.

El equipo del internacional marroquí anunció “mostrar su apoyo al jugador y “confía en la justicia”, según anunció el viernes un portavoz del club. “El club no hará ningún comentario”, enfatizó.

Achraf Hakimi llegó al PSG en 2021 procedente del Inter de Milán. Considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, forma parte del once ideal 2022 designado por la Fifa.

Al ser contactada por la AFP, la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) no quiso hacer comentarios. En el país el caso ha dividido las redes sociales, entre usuarios que hablan de “complot” contra el jugador y los que piden que se respete el proceso judicial en marcha.

*Con información de la AFP.