Óscar Rentería llegaría a importante programa deportivo de Colombia y sería competencia directa de Caracol Radio

Durante las últimas semanas, el nombre del experimentado periodista Óscar Rentería ha sido tendencia en Colombia por su polémica salida de la cadena radial Caracol Radio. El propio comunicador aseguró que desde la emisora lo ‘echaron al agua’ con las directivas, algo que ocasionó su inmediata salida. Además, dio a entender que su libertad de expresión se le cortó por completo al dar una opinión sobre este tema.

Después del trago amargo sufrido a causa de esta salida, el mismo Rentería revolucionó las redes sociales al reaparecer con un video donde daba pistas de su futuro en los medios de comunicación. Con varias capturas de pantalla, el comunicador mostró los miles de interacciones que tuvieron sus declaraciones en redes sociales. Eso, sin contar los cientos de correos electrónicos que llegaron a su bandeja en son de apoyo. En temas de números, el periodista alcanzó más de 500.000 personas y batió récord personal, por lo que aseguró que no está olvidado.

El periodista Óscar Rentería - Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en TikTok: elpulsoalauna

Como si fuera poco, Rentería aseguró en esta grabación que dejó El pulso del fútbol como el programa número 1 en sintonía, además de una gran facturación.

No obstante, Rentería confirmó que su vuelta a los medios de comunicación está muy cerca. “Pronto volveré, pero con otro micrófono”, publicó el periodista, dejando entrever lo que viene.

Rompo mi silencio 🤫👇.

Óscar Rentería Jiménez. pic.twitter.com/alUueUN6FY — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) March 23, 2023

Pues bien, luego de este video, muchos de sus seguidores quedaron con la incógnita en el aire de a dónde podría llegar Rentería. En las últimas horas, uno de sus colegas, como lo es el periodista Jaime Dinas, aseguró que Óscar estaría “muy cerca” de firmar con uno de los programas deportivos radiales que marcan sintonía en Colombia.

Dinas contó que Rentería estaría a nada de llegar a la W Radio, más exactamente al programa ‘Peláez y De Francisco’, uno de los espacios que marcó audiencia con la llegada de los experimentados Hernán Peláez y Martín de Francisco.

Además de ello, según Dinas, Óscar Rentería también tendría una oferta sobre la mesa de RCN Radio, otro de los fuertes competidores en materia deportiva a nivel radial.

La información que apunta la llegada de Rentería a la W Radio. - Foto: Captura Pantalla: Twitter Jaime Dinas.

Así fue la despedida de Rentería de los micrófonos de Caracol Radio

El que fue su compañero de cabina, César Augusto Londoño, reveló detalles de su despedida, además de un sentido pedido que le hizo.

“Óscar me hizo un pedido con lágrimas en los ojos cuando dejó de hacer este programa”, expresó el director de este programa en la primera emisión sin Rentería, y junto a la nueva cara, Juan Felipe Cadavid.

“Él me dijo: ‘César, por favor, que ‘El pulso’ siga siendo el primer programa deportivo de la radio en Colombia, como lo marcan todas las mediciones’”, agregó.

Finalmente, Londoño aseguró que Rentería se fue de Caracol sin represalias contra el medio de comunicación. “Lo dijo sin odios, sin rencores, con generosidad y, sobre todo, con mucha emoción, porque le salió del corazón”.

Oscar Rentería salió de Caracol Radio el pasado miércoles 15 de marzo. - Foto: @oscarrenteriaj

Cabe anotar que el comunicador salió por sus polémicas declaraciones sobre el caso de presunta violación que ha envuelto al jugador del PSG, Achraf Hakimi. Las palabras al aire de Rentería generaron indignación en los miles de oyentes del programa El pulso del fútbol. “Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, dijo.