Julio Sánchez recibió al aire una llamada sorprendente de su amor platónico de niño: “Yo estaba locamente enamorado de usted”, le confesó

El director de la emisora no daba crédito a lo que pasaba y le preguntó de quién se trataba. ¿Es Lucía, con la que fui a cine hace años?, le preguntó con entusiasmo.

Pero Julio Sánchez le insistía que no era una simple salida a cine sino algo que lo había marcado mucho más. “No, doña Lucía yo estaba locamente enamorado de usted”, le confesó.

“¿Por qué lo nuestro no funcionó?”, le preguntó el periodista entre risas. Y recordó que hubo un momento en el cine que él había atesorado por años. “Yo recuerdo que yo le puse mi mano sobre su mano y usted no se molestó”, le dijo.

“¿Qué me iba a molestar si vivíamos cogidos de la mano?”, le contestó ella entre risas. “Usted no me paró bolas”, agregó él.