Nicolás Petro reapareció y publicó importante confesión; vivió en libertad emotivo momento

View this post on Instagram

“La luz de mis ojos. Nunca había sentido tantos nervios como cuando te vi por primera vez, mi amor absolutamente desbordado. A la vez sentí miedo de verte tan chiquitico, pensar cómo te iba a cargar, que no te me cayeras, ese mismo miedo que me dio la fuerza de saber que te amaré, cuidaré y protegeré con toda mi vida, ese mismo que aunque no me las crea me hace asimilar que soy mamá”, manifestó Laura en aquel momento.