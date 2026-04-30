Nicolás Petro seguirá libre por caso de presunta corrupción en contratos en Atlántico

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, seguirá en libertad mientras avanza una investigación por presuntos hechos de corrupción en Atlántico.

La Fiscalía pidió el arresto de Nicolás Petro por no asistir de manera presencial a las audiencias

La decisión fue tomada por un juzgado de Barranquilla que negó una apelación de la Fiscalía General de la Nación.

“El juzgado quinto penal de Barranquilla, en segunda instancia, resuelve confirmar el auto del 19 de diciembre del 2019, proferido por el juzgado 14 penal municipal por medio del cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Nicolás Petro Burgos”, señaló el tribunal en una audiencia.

De acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro, como diputado del departamento del Atlántico, se interesó indebidamente en contratos que salían de la gobernación, con destino a la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y para atender poblaciones de adultos mayores y niños en situación de discapacidad. Por ello, le imputó cargos, los cuales no fueron aceptados por Petro Burgos.

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