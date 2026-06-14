La Policía llegó a un sector residencial del norte de Bogotá, en donde la comunidad reportó un presunto abuso sexual contra un menor de edad.

Desde la Secretaría de Seguridad de la ciudad, se informó que las autoridades atendieron el caso y la presunta víctima está en manos de expertos de la salud, quienes se encuentran valorando su estado.

Fuentes de la Policía confirmaron que el adulto se encontraba con tres menores de edad. Foto: suministrada a Semana

Tras el repudiable caso que se habría dado en el balcón de un apartamento, como lo muestran algunos videos que circulan en las redes sociales, donde transeúntes fueron testigos del presunto abuso contra el menor de edad, la Policía indicó que “referente al caso que se presentó en la localidad de Usaquén, en estos momentos se está verificando en el punto con personal de Infancia y Adolescencia; los menores son valorados en ambulancia y serán trasladados a un centro médico para la práctica de exámenes médicos”.

La Fiscalía definirá la situación judicial del extranjero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Aunque en el video se observa a un hombre adulto y a un niño, la Policía habló en plural, lo que haría entender que dentro del apartamento, que al parecer fue rentado a través de una aplicación, había más de un menor de edad.

Frente a la situación judicial del adulto, fuentes de las autoridades indicaron que será la Fiscalía General de la Nación la que determine los pasos a seguir con el adulto y una posible imputación de cargos.

Sin embargo, aclararon que los exámenes médicos y psicológicos que se desarrollen en las próximas horas a los menores de edad serán fundamentales para determinar el proceder jurídico contra el sujeto señalado del presunto abuso.

En medio de la compleja situación, fuentes de la Policía revelaron que el adulto es un extranjero y que estaba acompañado de otros dos menores de edad.

Es decir, que en el apartamento se encontraba con tres menores de edad, hecho que pone en máxima alerta a las autoridades capitalinas.