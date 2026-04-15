Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, podrá salir del país. Un juez tumbó la medida de aseguramiento en su contra

Un juez de control de garantías le concedió a la defensa de Day Vázquez la solicitud de revocar la medida de aseguramiento que corría en su contra desde el inicio del proceso que también enredó a Nicolás Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Prueba ilícita”: defensa de Nicolás Petro acudió a la absolución del expresidente Álvaro Uribe para tumbar pruebas en su contra

La defensa de la exesposa de Nicolás Petro advirtió que durante todo el tiempo ha cumplido con los compromisos que exige la ley y parte de ellos incluyen el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía para convertirse en la principal testigo en contra del hijo del presidente de la República.

Durante una audiencia virtual, los abogados de Day Vázquez explicaron al juez por qué la medida de aseguramiento resulta innecesaria a estas alturas del proceso, no solo porque ya se definió el listado de testigos que participarán en el juicio contra Nicolás Petro, sino porque ella ha demostrado su voluntad de comparecer ante la justicia.

La defensa de Nicolás Petro, por su parte, se opuso a revocar la medida de aseguramiento en contra de la exnuera del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que había varios elementos de prueba que resultaban necesarios proteger de cara al juicio y al debate probatorio que se adelantará en las próximas semanas.

La Fiscalía advirtió que Day Vázquez ha cumplido con lo que prometió al inicio del proceso y, tras firmar el principio de oportunidad, incluso ha colaborado más allá de lo que en teoría se le estaba exigiendo en la investigación; por tanto, no opuso reparos para revocar la medida de aseguramiento en su contra y así quedar en completa libertad.

El juez analizó todos los argumentos y los elementos de prueba que presentaron tanto la defensa de Day Vázquez como la del hijo del presidente de la República, para oponerse a la solicitud. De igual forma, tuvo en cuenta lo dicho por la Fiscalía y la Procuraduría en el sentido de apoyar la solicitud del abogado de la exesposa de Nicolás Petro.

Nicolás Petro está a las puertas de un juicio por dos delitos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La medida de aseguramiento que tenía Day Vázquez consistía en una prohibición para salir del país, no acercarse a actividades políticas y tampoco participar en ellas. Al tumbar estas restricciones, Vázquez no solo podrá salir del país, sino continuar en las actividades proselitistas que incluso en la campaña presidencial de su exsuegro adelantó sin problemas.