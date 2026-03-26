“Prueba ilícita”: defensa de Nicolás Petro acudió a la absolución del expresidente Álvaro Uribe para tumbar pruebas en su contra

El proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está en un momento importante, donde se define con qué pruebas será juzgado. Justamente en ese escenario su defensa hizo una curiosa comparación con la absolución del expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo con el defensor, el Tribunal de Bogotá en segunda instancia absolvió al expresidente Uribe tras concluir que las interceptaciones al exmandatario, según la Fiscalía, prueba contundente de su responsabilidad, fueron obtenidas de manera ilegal y, por tanto, se convirtieron en una prueba ilícita.

Ese argumento del Tribunal de Bogotá, de acuerdo con el abogado, puede ser comparado con el proceso que se adelanta contra Nicolás Petro, pues en su criterio los elementos recaudados por la Fiscalía padecen del mismo problema de falta de legitimidad en la forma y el fondo, principalmente por cómo se obtuvieron.

“La extracción de la información obtenida es de forma ilícita y le voy a citar una decisión, su señoría de segunda instancia del honorable Tribunal de Bogotá, en donde absuelven al expresidente Álvaro Uribe y por qué lo observen: le hicieron una interceptación accidentada, porque no había motivo fundado para interceptarlo y entonces el haber encontrado información sin que hubiera una legitimidad en la técnica del investigador deja como ilícita esa evidencia obtenida”, señaló el abogado.

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De acuerdo con el abogado, el Tribunal de Bogotá entendió que los elementos de prueba, relacionados con las interceptaciones al expresidente, no tenían la calidad de legalidad que se exige para ese caso y, por tanto, debería analizar bajo la misma lógica las pruebas en el proceso contra Nicolás Petro.

“Es lo que sucede aquí, todo lo que se tuvo con ese celular es ilícito, no había motivo fundado como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, no había descubrimiento como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, no había competencia como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, no hubo control judicial pertinente como en el caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué aquí no se aplica lo que ha dicho el Tribunal?”, dijo el abogado.

En la misma audiencia, la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro dejo que las decisiones del juez a cargo del proceso son “asimétricas” y se lo advierte al Tribunal en caso de que el juez mantenga las pruebas que pidió excluir de cara al juicio contra Nicolás Petro.

“De la manera más respetuosa, y de verdad que le pido excusas por la incomodidad que le vaya a generar, pero vengo diciéndole que sus decisiones son asimétricas y así las he sentido aquí, y esto lo digo también para el Tribunal, con el mayor respeto: deja a la defensa que demuestre, no su señoría, la Fiscalía es a quien le corresponde y no existe eso”, señaló el abogado.