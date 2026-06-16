Comandante del Ejército reconoce que no han logrado retomar el control de la Troncal del Caribe

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, reconoció que en la troncal del Caribe se presenta una difícil situación de orden público.
“La organización criminal constriñe a la población civil y la obliga a salir a la troncal del Caribe para bloquear, atravesar árboles y demás, pero estamos trabajando conjuntamente con la Policía”, dijo el mando militar.
Añadió que se trabaja en conjunto para poder llevar a cabo el desbloqueo de la vía. En la zona, la estructura criminal que está generando temor es la conocida como Los Pachenca.
En desarrollo…