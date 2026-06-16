Terror en la Troncal del Caribe tras combates del Ejército con las Autodefensas Conquistadoras

Desde la madrugada del lunes 15 de junio, integrantes del Ejército Nacional de Colombia sostienen fuertes enfrentamientos con los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el departamento del Magdalena.

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En medio de este intercambio de balas de fusil, se conoció que la comunidad quedó en medio de esta operación militar en la quebrada El Sol, en zona rural de Santa Marta. Por medio de varios videos que circulan por las redes sociales, se logra escuchar las ráfagas de fusil y los gritos de las personas que presenciaron lo que estaba sucediendo.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde señaló que hay una comisión de su equipo al frente de esta situación para acompañar a las comunidades.

“Hemos desplazado una comisión de la Gobernación del Magdalena a la zona para acompañar a las comunidades y coordinar las acciones necesarias y sobre todo escuchar a los líderes de la Troncal del Caribe”, dijo la mandataria departamental.

De igual manera, indicó que están trabajando con una línea humanitaria de la presidencia de Colombia con el fin de proteger a la población civil.

“Nuestra prioridad es avanzar junto a @infopresidencia en la construcción de una ruta humanitaria que garantice la protección de la población civil, preserve sus derechos fundamentales y facilite el restablecimiento seguro de la movilidad en este importante corredor vial de la región Caribe", sostuvo.

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Desde la Primera División del Ejército Nacional señalaron que fue una operación interinstitucional con la que atacaron a este grupo ilegal que impone el miedo en esta zona del Caribe.

“En desarrollo de operaciones militares orientadas a la protección de la población civil y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en la región Caribe, tropas del Batallón de Montaña N.° 6, de la #SegundaBrigada, de manera coordinada con el @GaulaMilitares Élite y con el apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 3, de la @FuerzaAereaCol, e interinstitucional, sostuvieron enfrentamientos con integrantes del Bloque Cóndor y del Frente Libardo Vergel, estructuras pertenecientes al grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra en el sector Quebrada del Sol, del distrito de Santa Marta, #Magdalena", dijo la institución militar.

Las operaciones militares se mantienen en esta zona del Magdalena por parte del Ejército, mientras la comunidad tiene miedo y hay completo caos en la Troncal del Caribe colombiano.

Hasta el momento, el Ejército Nacional no ha reportado capturas de integrantes del grupo armado ilegal dados de baja en combates.