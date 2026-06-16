Una intensa tormenta eléctrica que golpeó a Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, dejó a su paso inundaciones, caída de árboles, interrupciones en el servicio de energía y múltiples afectaciones en la movilidad.

Las autoridades iniciaron la evaluación de daños y el censo de las familias perjudicadas.

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Alcaldía evalúa daños tras fuerte tormenta en Soledad

La fuerte tormenta que se registró sobre Soledad sorprendió a cientos de habitantes y generó múltiples reportes de emergencias en diferentes barrios del municipio.

Las lluvias estuvieron acompañadas por una intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que ocasionaron la caída de árboles y afectaciones en redes de servicios públicos, dejando sin energía a varios sectores durante varias horas.

Las precipitaciones también provocaron anegaciones e inundaciones en calles y avenidas, dificultando el tránsito de vehículos y peatones.

En redes sociales circularon imágenes y videos que mostraban vías cubiertas por el agua, ramas caídas y dificultades para la movilidad en distintos puntos de la población.

Según los reportes conocidos tras la emergencia, algunos de los mayores impactos se registraron en zonas residenciales donde el agua ingresó a viviendas y establecimientos comerciales.

*Alcaldesa de Soledad ordena evaluación tras tormenta eléctrica que afectó al municipio*



*Soledad, 15 de junio de 2026.-* Un fuerte temporal acompañado de violentas ráfagas de viento, intensas descargas eléctricas y lluvias torrenciales causó estragos en gran parte del municipio… pic.twitter.com/mCGmauPgPe — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) June 16, 2026

Esto dice la Alcaldía de Soledad

Tras el paso de la tormenta, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, ordenó una evaluación inmediata de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno climático.

La mandataria dispuso el despliegue de funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo, personal técnico y otras dependencias de la administración municipal para realizar inspecciones en terreno y consolidar un balance preliminar de daños.

Las autoridades comenzaron recorridos en las zonas afectadas con el propósito de verificar el estado de las viviendas, identificar posibles riesgos para la comunidad y recopilar información sobre las necesidades de las familias perjudicadas.

El objetivo es determinar las acciones que deberán implementarse para atender la emergencia y brindar acompañamiento a quienes resultaron afectados.

Según informó la Alcaldía, la evaluación permitirá establecer el alcance real de los daños ocasionados por las lluvias y los fuertes vientos.

De manera paralela, los organismos de atención de emergencias adelantaron labores para remover árboles caídos y despejar algunos corredores viales afectados por la tormenta.

Asimismo, se coordinó con las entidades responsables de los servicios públicos el proceso de verificación de las redes eléctricas que presentaron fallas durante el evento meteorológico.

La administración municipal señaló que el monitoreo continuará mientras se consolida el censo de afectaciones y se define la respuesta institucional para las comunidades impactadas.

Los equipos de Gestión del Riesgo permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas lluvias, teniendo en cuenta que la temporada de precipitaciones continúa generando emergencias en distintas zonas de la región Caribe.

Lols organismos de socorro recibieron reportes de afectaciones de sectores como Juan Doínguez Romerto, La Floresta, Altos de la Metro, Centro, Villa Carmen, Villa Merly y Cachimbero.

Aunque al cierre de la jornada las autoridades seguían recopilando información sobre las consecuencias de la tormenta, el episodio volvió a evidenciar la vulnerabilidad de algunos sectores frente a eventos climáticos de alta intensidad.

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Especialmente cuando las lluvias coinciden con fuertes vientos y actividad eléctrica.

La Alcaldía mantiene las labores de inspección para determinar si será necesario implementar medidas adicionales de atención y recuperación en las áreas más afectadas.