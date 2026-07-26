Operativo contrarreloj en el Parque Tayrona: turista alemán de 23 años sigue desaparecido tras seis días de intensa búsqueda

La incertidumbre aumenta en el Parque Nacional Natural Tayrona por la desaparición de Markus Hideaki Kistner, un turista alemán de 23 años de quien no se tiene información desde hace seis días. Desde que se reportó su desaparición, diferentes entidades han unido esfuerzos para recorrer la reserva natural en un intento por establecer qué ocurrió con el extranjero y dar con su paradero.

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Las labores de búsqueda se concentran en distintos sectores del parque, donde equipos especializados inspeccionan senderos ecológicos, playas, zonas boscosas y puntos de difícil acceso. Debido a las características del terreno, el operativo también se desarrolla por mar y aire con el apoyo de embarcaciones y otras herramientas destinadas a ampliar el radio de rastreo.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ciudadano alemán ingresó al Tayrona como visitante y, tras perderse el contacto con él, se activaron los protocolos de emergencia. Desde entonces, las autoridades no han cesado las labores y mantienen la esperanza de obtener información que permita esclarecer lo sucedido.

En el operativo participan funcionarios de Parques Nacionales Naturales, la Armada Nacional, la Policía, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos, unidades de rescate y otros organismos que trabajan de manera coordinada para cubrir la mayor cantidad posible de terreno. La complejidad geográfica del parque y las condiciones naturales de algunos sectores han convertido la búsqueda en una tarea de alta exigencia.

Con el paso de los días y sin resultados concluyentes, las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades sobre el caso. Aunque el principal objetivo continúa siendo localizar con vida al turista, el operativo también está preparado para atender cualquier otro escenario que pueda surgir durante las labores de rastreo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su fallecimiento.

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Parques Nacionales entregó un nuevo reporte

A través de un comunicado, Parques Nacionales Naturales informó este 24 de julio que desde el momento en que conoció la desaparición, activó los protocolos establecidos para este tipo de emergencias y coordinó las acciones con las entidades encargadas del operativo.

La entidad indicó que “desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso se activaron los protocolos correspondientes y se adelantan labores de búsqueda con el apoyo de las entidades competentes”.

Parques Nacionales también hizo un llamado a los ciudadanos para mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de versiones no verificadas que puedan generar confusión o afectar el desarrollo de las labores de rescate.

Mientras el operativo sigue avanzando, familiares, rescatistas y autoridades permanecen atentos a cualquier pista que permita ubicar a Markus Hideaki Kistner.

Entretanto, los organismos de socorro reiteraron que cualquier persona que haya visto al turista o tenga información que pueda contribuir a la investigación puede comunicarla de inmediato a las autoridades, con el fin de fortalecer las labores que continúan desplegadas en el Parque Nacional Natural Tayrona.