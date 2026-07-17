Tragedia en el mar: tres personas murieron en el corredor turístico cercano al Parque Tayrona

Tres personas fallecieron por inmersión en las últimas horas en el corredor turístico cercano al Parque Nacional Natural Tayrona, en el departamento del Magdalena. Tras conocerse el hecho, Parques Nacionales Naturales de Colombia expresó sus condolencias a las familias de las víctimas e hizo un llamado a extremar las medidas de prevención debido a las condiciones del mar.

Las Voces del Secuestro Universal solicita una audiencia con Abelardo De La Espriella: estas son las razones

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Alberto Camargo Orejuela, Yeraldin Quintero y Juan Diego Guachemené, quienes perdieron la vida en dos playas ubicadas en el corredor turístico aledaño al parque.

La institución ambiental precisó que los hechos ocurrieron fuera de los límites del Parque Nacional Natural Tayrona, específicamente en las playas Los Cocos (Mendihuaca) y Los Ángeles (Los Naranjos), zonas que no hacen parte del área protegida administrada por Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Tras el incidente, el organismo reiteró el llamado a la prevención, especialmente durante la actual temporada de fuertes vientos, cuando el incremento del oleaje y la presencia de corrientes de resaca elevan considerablemente el riesgo para quienes ingresan al mar.

Entre las principales recomendaciones dirigidas a los visitantes, se encuentran atender las indicaciones de las autoridades marítimas, los organismos de socorro y los administradores de los destinos turísticos, así como respetar las restricciones de ingreso al agua cuando las condiciones representen un peligro para la vida. Asimismo, se insistió en evitar ingresar al mar en playas que no cuenten con vigilancia o cuando existan alertas por fuerte oleaje.

Precisamente, estas corrientes son uno de los principales factores de riesgo en las playas del Caribe colombiano, ya que se caracterizan por desplazar rápidamente a los bañistas mar adentro, lo que dificulta el regreso a la orilla, incluso para quienes tienen experiencia en natación.

Desfile del 20 de julio del 2026: horarios, recorridos y ciudades donde habrá actos militares

Cabe resaltar que Parques Nacionales reiteró que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para promover un turismo seguro e informado, e instó a los viajeros a consultar siempre las condiciones meteorológicas antes de planear su ingreso al agua.

Acatar las señales de bandera roja y evitar conductas de riesgo en el agua son las herramientas más efectivas para impedir que las vacaciones y el descanso familiar se transformen en tragedias irreparables en los destinos turísticos del país.