Concejal ‘Papo’ Amín denuncia que el Gobierno Petro dejó sin asegurar la financiación de la tercera línea del Metro de Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro al asegurar que termina su mandato sin dejar garantizada la cofinanciación de la tercera línea del Metro de Bogotá.
Carta al Presidente Electo @ABDELAESPRIELLA y el Alcalde @CarlosFGalan.— Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 15, 2026
Es necesario que se inicien conversaciones con el fin de conseguir recursos para la 3ra linea del @MetroBogota.@petrogustavo NO le dejó ni un peso al proyecto y no podemos seguir perdiendo más tiempo. pic.twitter.com/QJ8UUGRmTL
A través de una carta enviada al presidente electo, Abelardo De la Espriella, y al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el cabildante solicitó que se inicien de manera inmediata las conversaciones entre la Nación y el Distrito para asegurar los recursos que permitan sacar adelante el proyecto.
En su comunicación, Amín afirmó que el Gobierno saliente “le dio la espalda a Bogotá” al no dejar asegurada la financiación de la nueva línea férrea.
Además, sostuvo que durante la administración Petro también hubo obstáculos para el desarrollo de la primera línea del Metro, la cual, según recordó, alcanza cerca del 80 por ciento de ejecución.
El concejal contrastó esta situación con administraciones anteriores. Recordó que la primera línea logró su esquema de cofinanciación durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la Alcaldía de Enrique Peñalosa, mientras que la segunda línea obtuvo respaldo financiero en el gobierno de Iván Duque y la administración de Claudia López.
“Bogotá no puede perder otro cuatrienio sin avances concretos en la expansión de su sistema férreo. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y retomar el trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito”, manifestó Amín en la carta dirigida a las nuevas autoridades.
El presidente del Concejo señaló que, aunque el proyecto de la tercera línea registra avances en los estudios de factibilidad y existe articulación entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha, el paso pendiente es garantizar los recursos para su construcción, gestión que, según dijo, no fue realizada por el Gobierno Nacional saliente.
De acuerdo con Amín, la tercera línea del Metro conectará Bogotá con Soacha y será una infraestructura clave para consolidar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, beneficiando a cientos de miles de ciudadanos que diariamente enfrentan extensos tiempos de desplazamiento y problemas de congestión para ingresar a la capital.
Finalmente, reiteró que está dispuesto a acompañar las iniciativas necesarias para convertir este proyecto en una prioridad nacional por su impacto en la movilidad, la competitividad y el desarrollo de la región.