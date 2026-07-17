Concejal ‘Papo’ Amín denuncia que el Gobierno Petro dejó sin asegurar la financiación de la tercera línea del Metro de Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro al asegurar que termina su mandato sin dejar garantizada la cofinanciación de la tercera línea del Metro de Bogotá.

El 50 % de los trenes de la primera línea del Metro ya están en Bogotá y las obras completaron un 80 % de ejecución

A través de una carta enviada al presidente electo, Abelardo De la Espriella, y al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el cabildante solicitó que se inicien de manera inmediata las conversaciones entre la Nación y el Distrito para asegurar los recursos que permitan sacar adelante el proyecto.

En su comunicación, Amín afirmó que el Gobierno saliente “le dio la espalda a Bogotá” al no dejar asegurada la financiación de la nueva línea férrea.

Así funcionará la conexión entre la estación 2 del Metro de Bogotá y el Portal Américas del TransMilenio

Render de la estación 2, Portal Américas. Foto: SDM

Además, sostuvo que durante la administración Petro también hubo obstáculos para el desarrollo de la primera línea del Metro, la cual, según recordó, alcanza cerca del 80 por ciento de ejecución.

El concejal contrastó esta situación con administraciones anteriores. Recordó que la primera línea logró su esquema de cofinanciación durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la Alcaldía de Enrique Peñalosa, mientras que la segunda línea obtuvo respaldo financiero en el gobierno de Iván Duque y la administración de Claudia López.

Significativo avance del metro de Bogotá: este fue el anuncio de Galán sobre los trenes del sistema

Alcalde Galán confirmó vía libre del gobierno para pedir crédito para la segunda línea del metro. Foto: Semana

“Bogotá no puede perder otro cuatrienio sin avances concretos en la expansión de su sistema férreo. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y retomar el trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito”, manifestó Amín en la carta dirigida a las nuevas autoridades.

El presidente del Concejo señaló que, aunque el proyecto de la tercera línea registra avances en los estudios de factibilidad y existe articulación entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha, el paso pendiente es garantizar los recursos para su construcción, gestión que, según dijo, no fue realizada por el Gobierno Nacional saliente.

Esta firma será fundamental para los bogotanos, ya que les dará protagonismo en esta obra. Foto: Suministrada a SEMANA / Tomada de X @CarlosFGalan / Montaje: Semana

De acuerdo con Amín, la tercera línea del Metro conectará Bogotá con Soacha y será una infraestructura clave para consolidar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, beneficiando a cientos de miles de ciudadanos que diariamente enfrentan extensos tiempos de desplazamiento y problemas de congestión para ingresar a la capital.

Finalmente, reiteró que está dispuesto a acompañar las iniciativas necesarias para convertir este proyecto en una prioridad nacional por su impacto en la movilidad, la competitividad y el desarrollo de la región.