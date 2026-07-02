Significativo avance del metro de Bogotá: este fue el anuncio de Galán sobre los trenes del sistema

La puesta a punto del metro de Bogotá avanza a buen ritmo. En los últimos meses se ha producido la llegada paulatina de los trenes que operarán en el sistema, hecho que se marca como uno de los principales puntos de cumplimiento del proyecto.

Estos son los nombres definitivos de las estaciones del Metro de Bogotá

En ese contexto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que ya llegaron 14 de los 30 trenes que conformarán la flota de la primera línea del metro, lo que representa un avance del 47 % en la entrega de estos equipos. El mandatario muestra su optimismo con los tiempos de ejecución, demostrándolo a través de sus redes sociales.

Cada uno de los trenes está conformado por seis vagones y tendrá capacidad para transportar cerca de 1.800 pasajeros, de los cuales alrededor de 252 podrán viajar sentados. Además, serán vehículos completamente eléctricos, automatizados y operarán sin conductor, gracias a un sistema de control automático que supervisará permanentemente la circulación de cada unidad, tal como ha explicado la Empresa Metro de Bogotá.

Los trenes también contarán con espacios destinados para personas con movilidad reducida, usuarios en silla de ruedas, coches de bebé y bicicletas. Según la información oficial, tendrán cámaras de seguridad, sistemas de información para pasajeros, aire acondicionado y comunicación permanente con el centro de control de operaciones.

En las últimas semanas se dio uno de los mayores registros para la obra, y es que la velocidad punta que alcanzó uno de los trenes que ya está en la capital marcó tendencia. El móvil marcó un paso de 90 km/h en un recorrido entre la estación 1 y la estación 4.

El anuncio de Galán se conoce pocos días después de que se divulgaran los resultados del Estudio de Percepción y Cultura Ciudadana 2026, según el cual el 81 % de los bogotanos considera que el Metro traerá beneficios para la ciudad, mientras que el 76 % manifestó sentirse optimista frente al proyecto, cifras que muestran un respaldo mayoritario a la obra pese a las afectaciones temporales derivadas de la construcción.

A pesar de la buena recepción en la mayoría de los capitalinos encuestados, en las respuestas al alcalde Galán se pueden leer opiniones muy divididas, que lastimosamente no suelen escribirse en tono respetuoso.

“Metro tan feo y mal hecho, su legado está basado en mediocridad y corrupción, le quedó grande la ciudad”, mencionó un usuario. Mientras que una mujer señaló que “¡qué diferentes son las redes del metro de Medellín vs. las de Bogotá! ¡Solo quejas! Apoyen a su alcalde, sean orgullosos de sus avances, ya dejen tanta quejadera”.