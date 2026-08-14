Ideam advierte fuertes lluvias y tormentas para este puente festivo en varias regiones de Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico para el territorio nacional durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto de 2026.

Pronóstico del clima en Colombia: viernes de lluvias, nubes y vientos fuertes

De acuerdo con el reporte, el tránsito de la onda tropical número 37 favorecerá un aumento de las lluvias en diferentes sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía.

Clima para el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Foto: Ideam

La entidad también señaló que en las zonas afectadas por el terremoto se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, principalmente durante el sábado y domingo, en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. Algunas de estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Para el sábado se pronostica un panorama mayormente nublado y lluvias en diferentes sectores del país. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la región Pacífica, el sur y centro del Caribe, el norte y occidente de la región Andina y algunos sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Los mayores acumulados podrían presentarse en Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander y Norte de Santander, además del golfo de Urabá. También se esperan lluvias ligeras a moderadas en departamentos como Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

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Para el domingo aumentará la actividad lluviosa debido al tránsito de la onda tropical número 37. Las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía tendrán varios de los sectores con mayor probabilidad de precipitaciones.

Clima para el lunes 17 de agosto. Foto: Ideam

Las lluvias más intensas, con posibilidad de actividad eléctrica, se esperan en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Cesar, Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Caldas y el norte de Boyacá.

Para el lunes festivo persistirán las condiciones nubosas y las lluvias en el norte y occidente del país. Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en sectores del Caribe, el norte y occidente de la región andina, la región pacífica y el norte de la Orinoquía.

En Bogotá continuarán los cielos parcialmente a mayormente nublados, con una mayor probabilidad de lluvias durante el domingo. Las temperaturas estarán entre 9 °C y 11 °C en las horas de menor temperatura y entre 18 °C y 20 °C como máximas.