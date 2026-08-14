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Pronóstico del clima en Colombia: viernes de lluvias, nubes y vientos fuertes

El Ideam prevé lluvias en varias regiones y aumento de los vientos en el Caribe.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

14 de agosto de 2026 a las 6:34 a. m.
El Ideam pronostica lluvias en varias regiones del país
El Ideam pronostica lluvias en varias regiones del país Foto: Composición Semana/ Getty Images

El Ideam pronostica lluvias en varias regiones del país y advierte un aumento de los vientos en el Caribe entre este viernes y el sábado.

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Lluvias en varias ciudades y temperaturas de hasta 36 °C

En Barranquilla, se prevén lluvias ligeras a moderadas y cielo parcialmente nublado durante buena parte de la jornada. La temperatura máxima podría alcanzar los 36 °C, por lo que se espera una jornada calurosa.

En Cartagena, el cielo estará entre ligeramente y parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura máxima estimada será de 34 °C.

Para Bucaramanga, el pronóstico señala cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, acompañado de posibles lloviznas y lluvias ligeras durante el día. La temperatura máxima llegaría a 32 °C.

En Medellín, también existe probabilidad de lluvias ligeras, con un cielo entre ligera y parcialmente nublado. La temperatura máxima prevista es de 32 °C.

Tunja tendrá una jornada más fresca, con posibilidad de lluvias ligeras y cielo entre ligera y parcialmente nublado. La temperatura máxima estará alrededor de los 20 °C.

En Cali, predominarían las condiciones secas durante la jornada, aunque se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado. La temperatura máxima podría llegar a los 35 °C.

En Bogotá, predominará el tiempo seco durante gran parte de la jornada, aunque aumentará la nubosidad con el paso de las horas. La temperatura estará entre 10 °C y 19 °C. En la tarde y noche podrían presentarse lloviznas ocasionales en sectores de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Santa Fe y otras zonas del sur de la ciudad.

En Popayán se pronostican algunas lloviznas y lluvias ligeras, acompañadas de cielo entre ligera y parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzaría los 29 °C.

¿Dónde hará más calor?

De acuerdo con el pronóstico, Barranquilla tendría la temperatura máxima más alta, con hasta 36 °C, seguida de Cali, con 35 °C, y Cartagena, con 34 °C. En contraste, Tunja registraría la temperatura máxima más baja entre las ciudades mencionadas, con unos 20 °C.

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Bogotá tendrá una jornada con nubosidad variable y predominio de condiciones secas, aunque no se descartan lloviznas en algunos sectores de la ciudad. Foto: Getty Images

Así estará el tiempo en varias regiones de Colombia este viernes

Según el pronóstico suministrado por el Ideam, se esperan lluvias ligeras a moderadas en sectores de las regiones Pacífica, Caribe, Andina, Orinoquia y Amazonia.

En la región Caribe, las precipitaciones podrían presentarse en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena, con mayor intensidad durante la tarde y noche.

En el Pacífico, se prevén lluvias en Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la cuenca del Pacífico colombiano podrían registrarse precipitaciones moderadas a localmente fuertes, especialmente durante la noche y la madrugada.

La región andina también tendrá posibilidad de lluvias en sectores de Norte de Santander, Antioquia, Santander, Boyacá, Risaralda, Caldas, Quindío, oriente de Cundinamarca y sur del Huila. Las precipitaciones más intensas se esperan en la tarde y noche.

En la Orinoquia, el Ideam pronostica lluvias moderadas a fuertes en Casanare, Arauca, Meta, Vichada y Guainía.

En la Amazonia se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en sectores de Caquetá, Vaupés, Guaviare y Amazonas, además de lluvias ligeras en Putumayo.

Uno de los aspectos destacados del pronóstico es el incremento en la intensidad de los vientos entre el viernes 14 y el sábado 15 de agosto en el centro y oriente del mar Caribe colombiano y La Guajira.