Acerías PazdelRío donará el 100% del acero para la reconstrucción de la Catedral de Manizales

Las edificaciones son unas de las principales estructuras afectadas por el terremoto de la mañana del lunes 10 de agosto. Varias de estas infraestructuras colapsaron o terminaron con graves daños, por lo que una de las preguntas que despierta en muchos ciudadanos es: ¿quién las va a reparar?

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Por su parte, la Catedral de Manizales, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que recibía miles de visitantes al año tanto nacionales como extranjeros, terminó fuertemente afectada tras el sismo, debido a que una de sus torres se cayó hacia un lado, comprometiendo parte de las demás instalaciones.

Tras el lamentable suceso, Acerías PazdelRío anunció que donará el 100 % del acero que sea necesario para llevar a cabo la reparación y reconstrucción de este lugar, con el fin de contribuir a la recuperación de uno de los principales símbolos de Manizales.

“Ante la emergencia ocasionada por el terremoto, Grupo Trinity y su filial, Acerías Pazdel Río, se unen a Colombia con acciones concretas de solidaridad”, afirmó la compañía a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la empresa, esta no será la única ayuda que entregará en medio de la emergencia. Grupo Trinity y Acerías PazdelRío también anunciaron la donación de kits y elementos de protección personal para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas.

Estos elementos serán entregados en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, con el objetivo de apoyar a las personas que actualmente participan en las diferentes operaciones de emergencia que se adelantan en las zonas afectadas por el terremoto.

Asimismo, la compañía señaló que se sumará a la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, como parte de las acciones que buscan reunir esfuerzos para atender las consecuencias que dejó el movimiento telúrico.

Con la donación del acero, la empresa busca aportar directamente a la recuperación de la Catedral de Manizales, cuya infraestructura sufrió importantes afectaciones durante el sismo. La intervención será necesaria para recuperar las zonas comprometidas y avanzar en la reconstrucción del templo.

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La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario es uno de los lugares más representativos de Manizales y hace parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. Por esta razón, los daños ocasionados por el terremoto han generado preocupación entre los habitantes y visitantes.

Mientras avanzan las labores de evaluación de las estructuras afectadas, diferentes sectores han comenzado a anunciar iniciativas para contribuir a la recuperación de las zonas más golpeadas por la emergencia.

Por su parte, la donación anunciada por Acerías PazdelRío representa uno de los primeros apoyos dirigidos específicamente a la reconstrucción de una de las edificaciones más reconocidas de Manizales, en medio de los esfuerzos que se adelantan para recuperar la infraestructura afectada por el terremoto.