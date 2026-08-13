Marbelle reaccionó a salida del país de Verónica Alcocer y al permiso que el Congreso dio a Petro para viajar: “Con cerebro”

Verónica Alcocer respondió a las especulaciones surgidas por su reciente salida de Colombia y negó que el viaje tenga relación con un supuesto interés en solicitar asilo tras el cambio de Gobierno. La exesposa de Gustavo Petro explicó que su desplazamiento al exterior estaba relacionado con compromisos personales previamente establecidos.

Ella es Gunn Lundemo, la amiga de Verónica Alcocer que la recibió en Suecia; es DJ y así respondió a la prensa tras el reencuentro

A través de su cuenta de X, la exprimera dama señaló que cuenta con un tiquete de regreso y aseguró que su vida y su familia continúan en Colombia. Por ello, indicó que tiene previsto regresar en los próximos días, en medio de la transición hacia el nuevo Gobierno.

Alcocer también habló sobre las investigaciones en las que ha sido nombrada y dijo que seguirá dispuesta a atender lo que necesiten las autoridades. Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con la justicia para contribuir al esclarecimiento de los hechos que han generado cuestionamientos en su contra.

No obstante, en medio de la situación, varias reacciones salieron a la luz y desataron debates en plataformas digitales como X. Este fue el caso de Marbelle, quien no se contuvo y habló sobre la situación de la exesposa de Gustavo Petro.

La cantante, con su estilo particular, comentó una breve publicación en su cuenta oficial, refiriéndose a las noticias que rodeaban a la primera dama saliente. Pese a que no dio mayores palabras, la celebridad despertó interés en más de uno de sus seguidores.

Según quedó plasmado, Marbelle publicó un trino en el que se refería a Verónica Alcocer en masculino, indicando que se había escapado.

“Verónico se escapó”, dijo en la publicación, donde reunió cientos de comentarios de sus fanáticos y conocidos.

Cabe aclarar que otra de las figuras que reaccionó a esta situación fue Andrea Petro, hija mayor del exmandatario, quien reprochó la actitud de la mujer en medio de la polémica desatada en el ámbito legal.

Marbelle reaccionó al permiso que dio el Congreso a Petro de salir del país

De acuerdo con lo que quedó plasmado en su cuenta de X, la cantante aprovechó para referirse a la decisión que tomó el Congreso con respecto al viaje que realizaría el expresidente.

La artista citó una publicación en la que preguntaban por los congresistas que dieron voto negativo, exaltando que eran las personas correctas.

“Quiero saber quiénes fueron los 11 congresistas que votaron NO a la salida de Petro del país”, dijo aquella usuaria.

“Los únicos coherentes, con cerebro. Al resto se le olvidó la muerte de Miguel”, respondió la famosa.