El reciente terremoto ocurrido en Colombia, que fue de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano, dejó a miles de personas consternadas y llenas de nostalgia. Muchas se convirtieron en víctimas al perder sus hogares, quedar atrapadas bajo los escombros, ver partir a sus familiares, mascotas y más.

Desgarrador momento en que periodista José Fernando Patiño se quebró ante cámaras tras terremoto; habló sobre su padre desaparecido

Desde que la tragedia ocurrió, varios casos se visibilizaron rápidamente en redes sociales, y uno de ellos fue el del periodista y expresentador de Noticias Caracol, José Fernando Patiño, quien sufrió momentos desesperantes por la pérdida y posterior fallecimiento de su padre, Darío Patiño Rivera.

El hombre, de 78 años, quedó atrapado bajo los escombros del edificio en el que vivía, en la ciudad de Cali, y el periodista, al tener contacto con él vía telefónica, tomó la decisión de viajar de urgencia, y al llegar se encontró con la desoladora noticia de la desaparición de su progenitor.

Al pasar de los días, y con mucho dolor, confirmó con una publicación en su cuenta oficial de Instagram el fallecimiento de su familiar.

“Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, escribió inicialmente.

Después de esto, aprovechó para agradecer a todas las personas que lo apoyaron y no lo soltaron durante el complejo momento: “En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso. A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”, añadió.

José Fernando Patiño hizo petición, en medio del dolor por muerte de su padre

Luego de perder a su progenitor, el periodista ahora se encuentra en la sede de medicina legal de Palmira para esperar que le entreguen el cuerpo del mismo, y desde allí, aún con su dolor y tristeza latente, aprovechó para seguir pidiendo ayuda para las personas que sufren y atraviesan el mismo dolor que él está padeciendo.

Según vio, al estar allí en este lugar, es que hay una gran cantidad de adultos mayores, los cuales pasan las horas de pie por estar a la espera de noticias. Al notar esto, se tomó las historias de sus redes sociales para pedir donaciones de sillas para estas personas.

“Mi papá no aparece”: el drama del periodista José Fernando Patiño tras el terremoto en Cali

“Acá hay personas adultas mayores que van a estar de pie durante mucho tiempo y eso, pues, ustedes ya entenderán. Algo muy bonito para convocar esa solidaridad que sé que tenemos en Palmira también es que se les ha dicho a varias empresas que alquilan sillas y que no las prestan o las ofrecen porque la gente se las daña. Qué bonita labor altruista sería que esas empresas que tienen grandes cantidades de sillas pudieran prestar 300 sillas por esta semana, tal vez, y si de esas 300 se dañan 10, es un aporte fundamental a esta situación que estamos viviendo muchas familias”, afirmó.

Confiando en la buena fe del pueblo caleño, mencionó que sabe que las ganas de ayudar son mayores: “Ahora, si no son esas empresas, yo sé que cada uno en Palmira puede tener dos sillitas Rimax que las puede traer acá, donarlas o entregarlas o compartirlas o, en fin, prestarlas. Acá estamos, en medicina legal de Palmira”, agregó.

Por último, aprovechó el espacio para, una vez más, dar las gracias por las personas que nunca lo dejaron solo y que lo siguen apoyando. “Un abrazo para todas las personas que están como yo en este momento, esperando a que le entreguen a su familiar, ser querido… Gracias por todos los mensajes de apoyo, por todas las cosas que han hecho”, concluyó.