Tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana en Colombia, la Gobernación del Valle del Cauca continúa recorriendo los lugares afectados por la emergencia. En Roldanillo, uno de los municipios del departamento, las autoridades adelantan la caracterización de las familias damnificadas para identificar sus principales necesidades y avanzar en la atención.

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Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca y delegada por la gobernadora Dilian Francisca Toro para atender la situación en Roldanillo, explicó que, además de la caracterización, se está realizando acompañamiento y entrega de ayudas humanitarias.

“En nombre de la gobernadora Dilian Francisca Toro, estamos haciendo una caracterización, pero, sobre todo, acompañamiento y trayendo ayuda humanitaria”, señaló Torres.

De acuerdo con el balance entregado por la funcionaria, más de 2.736 personas resultaron afectadas y más de 600 familias requieren atención. Asimismo, se identificaron más de 450 infraestructuras que necesitan reparaciones, aunque permanecen habitables.

La situación también tuvo un fuerte impacto en el centro histórico del municipio. Según Torres, más de 20 edificaciones que hacen parte del Pueblo Mágico están completamente destruidas. Además, se reportan dos personas fallecidas y una desaparecida.

En cuanto a los servicios públicos, el suministro de agua potable se ha venido recuperando por sectores, mientras el servicio de energía presenta una recuperación del 70 %. En este proceso continúa trabajando la empresa Celsia, en articulación con la Alcaldía de Roldanillo y la Gobernación del Valle.

Imagen de los estragos que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 en Roldanillo, Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Por su parte, el alcalde del municipio, Jaime Ríos Álvarez, señaló que las autoridades avanzan en la limpieza de los escombros y atienden las necesidades de las familias afectadas. El mandatario indicó que hay más de 1.200 viviendas afectadas en el municipio y que ya se comenzó a trabajar con maquinaria amarilla, además de entregar algunas ayudas alimentarias a familias que perdieron sus pertenencias.

La emergencia también generó preocupación entre los habitantes por las pérdidas en sus viviendas y el impacto sobre la actividad comercial. Anderson Cuervo, habitante de Roldanillo, aseguró que el centro del municipio fue uno de los sectores más afectados y pidió recursos para la recuperación de las construcciones y de la economía local.

“Eso fue una tragedia que nadie se esperaba. Lamentablemente, el centro del pueblo fue el más afectado en todo, pérdidas totales”, manifestó Cuervo.

Imagen de los estragos que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 en Roldanillo, Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Entre las principales necesidades identificadas para las familias afectadas se encuentran frazadas, colchonetas, alimentos no perecederos y otros elementos fundamentales para atender las condiciones actuales de quienes resultaron damnificados.

Ante esta situación, el Gobierno departamental mantiene activa la campaña “El Valle somos todos”, mediante la cual busca recolectar ayudas ciudadanas para las personas afectadas por el sismo.

Las donaciones pueden entregarse en dos puntos habilitados por la Gobernación: