Comunidad Andina activa cooperación internacional tras terremoto en Colombia

La Secretaría General de la Comunidad Andina expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia tras el fuerte terremoto registrado este lunes, 10 de agosto, que ha ocasionado la pérdida de al menos 111 personas, según el presidente Abelardo De La Espriella, y dejó cientos de personas heridas en diferentes zonas del país.

Abelardo De La Espriella confirma 111 muertos tras terremoto en Colombia

El movimiento telúrico, de magnitud 7,4 y con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, se registró a las 7:34 de la mañana y fue sentido en gran parte del territorio nacional. Durante la jornada también se reportaron afectaciones en diferentes municipios y ciudades, principalmente en zonas del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

En Pereira, Manizales, Cali, Quibdó y otros municipios se conocieron reportes de daños en viviendas, edificaciones, establecimientos comerciales y otras estructuras, mientras organismos de emergencia avanzaron en las labores de búsqueda, atención y evaluación de las zonas afectadas.

La emergencia también generó evacuaciones preventivas en diferentes lugares del país y afectaciones en algunos corredores viales. En departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Santander, las autoridades activaron los sistemas de gestión del riesgo y realizaron verificaciones para establecer posibles daños.

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Ante este panorama, la Secretaría General de la Comunidad Andina transmitió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y expresó sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos y a todos aquellos que se han visto afectados por la emergencia.

“Colombia es parte fundamental de la Comunidad Andina y, ante momentos de especial dificultad, los lazos de fraternidad y solidaridad que unen a nuestros pueblos cobran aún mayor significado”, señaló el organismo.

La Secretaría General indicó además que se activaron los mecanismos de cooperación establecidos en el marco del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, como parte de las acciones de acompañamiento al país frente a la emergencia.

La Comunidad Andina destacó que estos mecanismos buscan reafirmar la unidad entre los países miembros y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y desastre.

Mientras continúan las labores de atención y evaluación en Colombia, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y avanzan en la consolidación de los reportes sobre las consecuencias del fuerte movimiento telúrico.