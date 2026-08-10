Así funcionarán las indemnizaciones y los gastos en salud de las víctimas del terremoto que se cubrirán a través de recursos de la Adres

El giro oportuno de los recursos que se ordenen para atender la situación de emergencia que se presenta en Colombia a raíz del terremoto registrado este lunes, 10 de agosto, es el compromiso que asume la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

La entidad manifestó que, debido a la emergencia provocada por el fuerte sismo de 7,4 en la escala de Richter, se realizarán dos tipos de reconocimientos a las víctimas.

Adres, administradora de recursos del sistema de salud cubrirá recobros Foto: Composición Semana/ Getty Images

Indemnizaciones

De acuerdo con lo manifestado por la Adres, se hará el pago de indemnizaciones y gastos funerarios para las víctimas mortales, como ocurre en este tipo de catástrofes.

“En estos casos, los pagos se efectúan previa certificación expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el lugar de los hechos”, explicó la Adres.

Servicios públicos luego del sismo de 7.4. Superintendencia pidió activar plan de emergencia y contingencia

De igual manera, se realizarán los pagos de los servicios de salud prestados a las víctimas de estos eventos, como urgencias, cirugías, hospitalización, rehabilitación para los afectados y traslado al centro médico asistencial.

“En este caso, las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, se encargan de hacer los recobros con cargo a la Adres”, dijo la entidad.

De acuerdo con lo manifestado por la Adres, “la entidad evalúa la pertinencia médica, jurídica y financiera de las facturas radicadas para proceder a la entrega de recursos”.

Hay 12 departamentos afectados por el terremoto. Foto: El País

Lo que no se cubre

Teniendo en cuenta las fronteras en términos misionales que mantienen las entidades que hacen parte de la institucionalidad colombiana, las autoridades de salud afirmaron que, con cargo a estos recursos, no se cubren daños materiales ni afectaciones a infraestructuras físicas.

Previo cumplimiento de requisitos

Igualmente, se debe tener en cuenta que el reconocimiento de las prestaciones se hará con el lleno de los requisitos.

Para ello, los reclamantes de alguno de los reconocimientos deben tener en cuenta que es necesario acreditar que la afectación tiene relación con el evento catastrófico.

En cuanto a la documentación requerida, se trata del papeleo establecido para cada tipo de reclamación, entre estos, la certificación expedida por el Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres correspondiente, en los términos establecidos en la normativa vigente.

Así las cosas, la Adres afirma que tiene abiertos los canales para atender las reclamaciones de las personas naturales afectadas y agilizar el pago correspondiente de manera oportuna.

Terremoto en Colombia: temblor en Cali Foto: El País