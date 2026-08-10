Servicios públicos luego del sismo de 7.4. Superintendencia pidió activar plan de emergencia y contingencia

Aunque aún no hay una identificación de daños en la infraestructura de servicios públicos, debido a que luego del terremoto la prioridad es la vida humana, la Superintendencia de Servicios Públicos pidió la activación de planes de emergencia y contingencia, pues una avería en las redes de algunos de los servicios es un riesgo alto en medio de la compleja situación.

Algunas empresas prestadoras de servicios domiciliarios empiezan a entregar las razones de interrupciones en las comunicaciones, como el caso de Claro, y la suspensión de la energía en el Chocó y otros departamentos, de acuerdo con el informe de Dispac, operadora en el Pacífico.

El temblor de magnitud 7.4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó sacudió varias poblaciones y se sintió en buena parte del país. Las imágenes en algunos lugares permiten estimar que es casi imposible que la infraestructura de los servicios públicos salga ilesa.

Por ello, ante los riesgos que implican las fugas de gas, por ejemplo, o cables caídos en el caso de la energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hizo un llamado puntual a las empresas prestadoras de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo.

La solicitud es para que activen de manera inmediata sus Planes de Emergencia y Contingencia; y adopten las medidas necesarias para prevenir, atender y mitigar posibles afectaciones en la prestación de estos servicios.

Imágenes en Manizales / 10 de agosto / Fotografo: Santiago Álvarez Foto: Colprensa / Santiago Álvarez

Según la Superintendencia, hay que poner especial atención en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Las empresas deben proceder a verificar el estado de la infraestructura y garantizar, en la medida de las condiciones operativas y de seguridad, la continuidad de los servicios públicos a los usuarios.

La energía en Chocó

Según Dispac, Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. explicó que las suspensiones en el servicio de energía en Quibdó y los otros municipios atendidos por esta compañía se deben a los daños en la infraestructura eléctrica provocados por el sismo que afectó al occidente del país.

Además de la capital del departamento, también se registran 16 municipios de Chocó afectados, según el informe de Dispac.

El plan de emergencia activado busca tanto la identificación de los daños como la forma de recuperar la normalización del servicio en el menor tiempo posible. No obstante, los ciudadanos deben tener en cuenta que la prioridad es la seguridad de las comunidades y de nuestros equipos de trabajo.