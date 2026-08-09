Capacitaciones gratis de la Dian para aprender de facturación electrónica: fechas de agosto y septiembre

La facturación electrónica es un proceso tributario que ha venido incentivando la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, más conocida como la Dian, volviéndola obligatoria. Básicamente, consiste en un documento digital que respalda la venta de bienes o la prestación de servicios. Funciona igual que la factura tradicional de papel, pero se genera, valida, transmite y almacena de forma electrónica a través de un software autorizado y bajo la aprobación previa de la DIAN.

Es clave para la entidad y en materia tributaria para el país, dado que ayuda a reducir la evasión de impuestos y optimiza la fiscalización del Estado. También disminuye el uso de papel, agiliza la contabilidad y reduce costos de almacenamiento y envío.

El primer encuentro, programado para el 11 de agosto, estará enfocado en obligaciones, validación y manejo de contingencias en la factura electrónica de venta. Foto: El País

Es importante que sepa que, si usted tiene un negocio, es imprescindible generar facturas electrónicas legales ante la Dian. De lo contrario, podría verse afectado por multas o el cierre de su negocio.

Durante los últimos meses, la entidad ha venido habilitando una serie de capacitaciones para que pueda aprender de todos los procesos y términos referentes a la facturación electrónica.

Aquí le contamos cómo serán cada una de las capacitaciones, fechas y cómo inscribirse. Es importante que sepa que todas las sesiones se realizarán los días martes, en el horario de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., a través de la plataforma Microsoft Teams.

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La jornada del martes 11 de agosto de 2026 estará dedicada a los principales tips de la factura electrónica de venta. Durante la sesión se presentará una guía práctica sobre las generalidades, obligaciones, expedición, validación y manejo de contingencias, además de recomendaciones para facturar sin errores.

La DIAN también ofrecerá formación sobre documentos soporte, nómina electrónica y el proceso de habilitación para emitir facturas electrónicas de manera legal. Foto: Getty Images

El martes 25 de agosto de 2026 se abordarán los documentos soporte para no obligados a facturar y la Nómina Electrónica. La capacitación incluirá conceptos, requisitos normativos y procedimientos para generar y gestionar correctamente estos documentos.

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La sesión del martes 8 de septiembre de 2026 estará enfocada en el paso a paso para la habilitación en Factura Electrónica. Se ofrecerá una orientación clara y detallada sobre los requisitos, etapas y consideraciones técnicas necesarias para completar el proceso de habilitación.

Finalmente, el martes 22 de septiembre de 2026 se desarrollará el tema “Hablemos del RADIAN”. En este espacio se explicará la factura electrónica de venta como título valor, su funcionamiento, los actores involucrados y las nuevas dinámicas de trazabilidad y negociación.