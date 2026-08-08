Economía

Fenalco se pronuncia tras discurso presidencial de Abelardo De La Espriella: “El Gobierno saliente entrega un país desbarajustado”

Jaime Alberto Cabal afirmó que el nuevo presidente recibe una Colombia con grandes desafíos y planteó un proceso de reconstrucción en distintos frentes del país.

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Redacción Semana
8 de agosto de 2026 a las 5:07 p. m.
El sector empresarial reiteró que buscará contribuir a la reconstrucción del panorama económico y al fortalecimiento de la inversión y la generación de empleo en Colombia.
El sector empresarial reiteró que buscará contribuir a la reconstrucción del panorama económico y al fortalecimiento de la inversión y la generación de empleo en Colombia. Foto: SEMANA

Ya empezó oficialmente el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que tiene varios retos complicados en materia económica, tras el manejo y las decisiones tomadas por la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, los gremios económicos y empresariales tienen puestas todas las expectativas sobre la nueva administración.

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Se han conocido varios de pronunciamientos de distintos actores de la economía. Hace algunas horas se conoció la posición de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, sobre el discurso que pronunció el nuevo mandatario.

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Fenalco aseguró que el discurso de Abelardo De La Espriella recoge los principales compromisos de campaña y traza una hoja de ruta para su Gobierno. Foto: AFP

Aseguraron que este discurso logró recoger los principales compromisos planteados durante la campaña y establece una hoja de ruta para su administración.

“El discurso del nuevo presidente obedece a los lineamientos de lo que va a hacer su Gobierno y a lo que prometió. Creo que Colombia encuentra en sus manos una esperanza. El Gobierno saliente le entrega un país totalmente desbarajustado. Recibe una Colombia con enormes desafíos y plantea un proceso de reconstrucción en todos los frentes de la patria”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

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Adicional a ello, Cabal aseguró que es destacable el énfasis del mandatario en la seguridad y el fortalecimiento de la Fuerza Pública. También se refirió a los planteamientos en materia de salud, educación, relaciones internacionales, recuperación del sector energético, inversión, crecimiento económico, generación de empleo y lucha contra la pobreza.

Jaime Alberto Cabal Presidente de Fenalco
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, destacó el énfasis del mandatario en seguridad, fortalecimiento de la Fuerza Pública, salud, educación y recuperación del sector energético. Foto: VANESA LONDOÑO

Finalmente, detalló que estos temas serán acompañados desde la agremiación y que buscarán respaldar al Gobierno en sus decisiones, en pro de reconstruir el panorama económico, que se ha visto fuertemente afectado en los últimos años por cuenta de decisiones que impactaron el déficit fiscal, la inversión extranjera, entre otros aspectos.

“Estos son temas que desde FENALCO vamos a acompañar y a ayudar a reconstruir. Colombia tiene grandes retos y el sector empresarial está dispuesto a contribuir para recuperar la confianza, generar inversión, crecimiento y empleo”, concluyó Cabal Sanclemente.

Jaime Alberto Cabal,presidente de Fenalco.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó su disposición para acompañar al nuevo Gobierno en decisiones orientadas a recuperar la confianza, la inversión, el crecimiento y el empleo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA