Lo último: Juan Esteban Orrego, elegido nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

El dirigente gremial Juan Esteban Orrego se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, uno de los cargos más importantes en el sector empresarial del país.

La elección se produjo este jueves, 17 de septiembre, tras una reunión de la junta directiva de la entidad.

Es administrador de empresas de la Universidad Eafit y estuvo al frente de la dirección ejecutiva de Fenalco Bogotá, Cundinamarca, durante 16 años.

También fue presidente del comité intergremial de Bogotá, Cundinamarca, entre 2023 y 2024. Esa organización reúne a los distintos sectores productivos de la región.

Juan Esteban Orrego reemplaza a Ovidio Claros, quien estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Bogotá durante los últimos años y cuya elección fue respaldada por el expresidente Gustavo Petro.

Los empresarios destacaron la trayectoria de Orrego y su conocimiento sobre las necesidades del sector empresarial de la capital del país.