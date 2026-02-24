Empresas

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

En el marco de un clúster de la CCB, se busca formar ante los cambios comerciales y fortalecer estrategias comerciales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

24 de febrero de 2026, 9:52 a. m.
Así puede inscribirse al taller de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Así puede inscribirse al taller de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Getty images

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, anunció un nuevo taller que tiene como objetivo formar a los comerciantes, dueños de negocios, emprendedores y empresarios de la capital sobre la longevidad poblacional y cómo fortalecer la competitividad empresarial.

Así será el nuevo Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación con el que el Distrito y la Cámara de Comercio de Bogotá le apostarán a la educación

Es denominado un clúster de economía plateada, es decir, una reunión que convoca diferentes miembros del sector emprendedor, con el fin de desarrollar productos y servicios innovadores para la población adulta mayor.

El mercado está aumentado su oferta de productos para las personas mayores de 50 años. Foto: www.vecteezy.com/free
El taller se enfocará en el público objetivo entre 50 y 60 años. Foto: El País

El taller que ofrece la Cámara de Comercio no tiene costo y se realizará el próximo miércoles 11 de marzo de 2026 en el Teatro Cafám ubicado en la avenida carrera 68 # 90-88. Según lo informó la Alcaldía de Bogotá, este evento se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía.

¿Cómo inscribirse al taller de la Cámara de Comercio?

  1. Ingresar a este link, que lo redireccionará al formulario del taller.
  2. Diligenciar los datos correspondientes a la información personal y empresarial del comercio que representa.
  3. La entidad le enviará la confirmación de su registro al taller.

Los empresarios y emprendedores no deberán realizar ningún proceso extra; luego de completar estos pasos, quedará inscrito y podrá asistir al evento de la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de marzo.

Empresas

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios y compensación a los afectados; usuarios alegan que PSE aún no funciona

Empresas

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

Empresas

SuperSociedades admite al Colegio Refous en reorganización empresarial: tienen deudas por $33.026 millones

Empresas

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

Empresas

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

Empresas

Bancos, así les fue en 2025, según informe de la Superfinanciera

Empresas

Arena primavera asegura $100.000 millones para consolidarse como nuevo escenario del entretenimiento

Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Cali

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Bogotá

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

¿Qué es un clúster de la CCB?

Esta iniciativa de la Cámara de Comercio propone la colaboración entre empresas, academia, gobierno y entidades de apoyo de los diferentes sectores, con el fin de construir las herramientas que generen el aumento de la productividad, competitividad y expansión del comercio en la ciudad y la región.

Al reunir estos actores del comercio, se busca fortalecer la cadena de valor mediante proyectos conjuntos a través de la información. Por ende, los comerciantes, dueños de negocios, emprendedores y empresarios locales accederán a formación enfocada en la transformación demográfica y el origen de nuevos mercados que se pueden traducir en oportunidades para las empresas y negocios de la ciudad.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) llevará a cabo los próximos 28, 29 y 30 de agosto una nueva edición del Gofest, festival que año a año se consolida como una plataforma de negocios efectiva, incluyente y abierta para todos.
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lidera la iniciativa. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá
Seguridad en los barrios de Bogotá alcanzó su mejor percepción en años: llegó al 43,6 %, según encuesta de la Cámara de Comercio

El clúster de economía plateada está enfocado en los adultos mayores para que el comercio de la ciudad se anticipe a los cambios que exige el nuevo público objetivo y de tal forma, fortalecer la competitividad empresarial.

La Cámara de Comercio de Bogotá consolida este espacio de articulación entre empresarios, conocimiento y oportunidades para impulsar la innovación, el desarrollo de nuevos campos de negocio y construir ventajas competitivas en la economía actual.

Más de Empresas

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios y compensación a los afectados; usuarios alegan que PSE aún no funciona

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de su ampliación

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial.

SuperSociedades admite al Colegio Refous en reorganización empresarial: tienen deudas por $33.026 millones

Reeses Chocolate

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de su ampliación

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

Resultado de los bancos en Colombia en 2025, en materia de utilidades

Bancos, así les fue en 2025, según informe de la Superfinanciera

.

Arena primavera asegura $100.000 millones para consolidarse como nuevo escenario del entretenimiento

En su balance, Latam también anunció la apertura de rutas para 2026.

Latam entra al debate sobre los anuncios de la Aerocivil de modificar los slots en el Aeropuerto El Dorado. “El monitoreo es la clave”

A320 de Latam

Latam Airlines anuncia reinicio diario de vuelos a Venezuela: esta será la operación de la aerolínea

Noticias Destacadas