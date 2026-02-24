La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, anunció un nuevo taller que tiene como objetivo formar a los comerciantes, dueños de negocios, emprendedores y empresarios de la capital sobre la longevidad poblacional y cómo fortalecer la competitividad empresarial.

Es denominado un clúster de economía plateada, es decir, una reunión que convoca diferentes miembros del sector emprendedor, con el fin de desarrollar productos y servicios innovadores para la población adulta mayor.

El taller se enfocará en el público objetivo entre 50 y 60 años. Foto: El País

El taller que ofrece la Cámara de Comercio no tiene costo y se realizará el próximo miércoles 11 de marzo de 2026 en el Teatro Cafám ubicado en la avenida carrera 68 # 90-88. Según lo informó la Alcaldía de Bogotá, este evento se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía.

¿Cómo inscribirse al taller de la Cámara de Comercio?

Ingresar a este link, que lo redireccionará al formulario del taller. Diligenciar los datos correspondientes a la información personal y empresarial del comercio que representa. La entidad le enviará la confirmación de su registro al taller.

Los empresarios y emprendedores no deberán realizar ningún proceso extra; luego de completar estos pasos, quedará inscrito y podrá asistir al evento de la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de marzo.

¿Qué es un clúster de la CCB?

Esta iniciativa de la Cámara de Comercio propone la colaboración entre empresas, academia, gobierno y entidades de apoyo de los diferentes sectores, con el fin de construir las herramientas que generen el aumento de la productividad, competitividad y expansión del comercio en la ciudad y la región.

Al reunir estos actores del comercio, se busca fortalecer la cadena de valor mediante proyectos conjuntos a través de la información. Por ende, los comerciantes, dueños de negocios, emprendedores y empresarios locales accederán a formación enfocada en la transformación demográfica y el origen de nuevos mercados que se pueden traducir en oportunidades para las empresas y negocios de la ciudad.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lidera la iniciativa. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

El clúster de economía plateada está enfocado en los adultos mayores para que el comercio de la ciudad se anticipe a los cambios que exige el nuevo público objetivo y de tal forma, fortalecer la competitividad empresarial.

La Cámara de Comercio de Bogotá consolida este espacio de articulación entre empresarios, conocimiento y oportunidades para impulsar la innovación, el desarrollo de nuevos campos de negocio y construir ventajas competitivas en la economía actual.