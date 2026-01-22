Empresas

Las pymes concentran el 99 % del tejido empresarial de Bogotá y sostienen el empleo: “Dejaron de ser un actor marginal”

Las pymes registradas en la capital suman cerca de 392.000 y concentran la mayor parte de la actividad económica local, mientras avanzan programas públicos y privados para su fortalecimiento.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 6:24 p. m.
Exconcejal de Bogotá Nelson Cubides.
Exconcejal de Bogotá Nelson Cubides. Foto: Suministrada / API

Las micro, pequeñas y medianas empresas se consolidan como el eje del aparato productivo de Bogotá. De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, este segmento representa hasta el 99 % del tejido empresarial de la ciudad y su región, con cerca de 392.000 empresas activas registradas en los últimos años, principalmente microempresas, seguidas por pequeñas y medianas compañías de los sectores de servicios, comercio e industria.

El peso de estas cifras se refleja en la generación y sostenimiento del empleo formal. A nivel nacional, las pymes constituyen alrededor del 91,8 % de las empresas y generan cerca del 80 % de los empleos formales, una concentración que en Bogotá es aún mayor.

“Las pequeñas y medianas empresas dejaron de ser un actor marginal y hoy son el verdadero motor de la reactivación económica en Bogotá. No estamos hablando de cifras abstractas: estamos hablando del 99 % del tejido empresarial de la ciudad y de miles de familias que dependen de estos negocios para sostener su empleo y su calidad de vida”, afirmó el exconcejal de Bogotá Nelson Cubides.

Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ha puesto en marcha iniciativas para fortalecer a este segmento productivo. Entre ellas se encuentra el programa ‘Cupón Bogotá’, que ofrece créditos de hasta 10 millones de pesos en bienes y servicios, orientados a mejorar la competitividad, la innovación y la productividad de las pequeñas y medianas empresas.

Mercado Libre impulsa los pequeños negocios: más de 30.000 pymes venden a través de esta plataforma.

De manera complementaria, la Cámara de Comercio de Bogotá y aliados regionales han operado centros de reindustrialización y acompañamiento empresarial que han beneficiado a cerca de 13.000 unidades productivas mediante asesorías, talleres y apoyo técnico para optimizar procesos y facilitar el acceso a nuevos mercados.

“Si Bogotá quiere crecimiento con equidad, debe poner a las pymes en el centro de la política pública. Fortalecer su acceso al crédito, reducir cargas innecesarias y acompañarlas en innovación y productividad no es una concesión: es una decisión estratégica para el desarrollo social y económico de la capital”, señaló Cubides.

Nelson Cubides, exconcejal de Bogotá y experto en innovación tecnológica y educativa
“Las pequeñas y medianas empresas dejaron de ser un actor marginal": Nelson Cubides, exconcejal de Bogotá Foto: Suministrada / API - Getty Images

Pese a los avances, persisten desafíos estructurales. El acceso al crédito formal continúa siendo una de las principales barreras para un amplio número de pymes en Colombia y, en el caso de Bogotá, el entorno fiscal y los costos operativos dificultan la formalización y el crecimiento sostenido de los negocios pequeños. Gremios y especialistas insisten en la necesidad de políticas que reduzcan cargas y generen condiciones más equitativas frente a las grandes empresas.

En ese contexto, las pequeñas y medianas empresas mantienen un rol central en la economía bogotana, no solo por su peso en los registros mercantiles, sino por su incidencia directa en el empleo, la dinámica de los barrios y los procesos de innovación social y productiva que atraviesan la ciudad.

