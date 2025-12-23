Empresas

Mercado Libre impulsa los pequeños negocios: más de 30.000 pymes venden a través de esta plataforma.

En el Black Friday, la empresa logró entregar 178.000 paquetes en un solo día en distintas regiones del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 8:48 p. m.
YouTube video G2kTiuzEmTk thumbnail

Más allá de vender productos, Mercado Libre busca mejorar la vida de millones de colombianos al facilitar el acceso al comercio digital en todo el país.

Actualmente, más de 30.000 pequeñas y medianas empresas colombianas encuentran en Mercado Libre su principal fuente de ingresos. A través de la plataforma, estos emprendimientos logran vender sus productos en todo el territorio nacional, con tiempos de entrega de hasta 48 horas. Esto no solo amplía su alcance comercial, sino que también impulsa la generación de empleo y el crecimiento económico local.

Mercado Libre refuerza su operación y garantizar la entrega de regalos antes de noche buena

La empresa destacó que su operación en Colombia se apoya en una de las redes de envíos más grandes del país dentro del modelo de unicommerce, diseñada exclusivamente para vendedores y compradores de su ecosistema. Esta infraestructura logística permite mover millones de productos de manera eficiente y confiable.

Uno de los pilares de este crecimiento ha sido la tecnología propia desarrollada por la compañía, tanto para su plataforma de comercio electrónico como para su red logística. Gran parte de estas soluciones tecnológicas no solo se utilizan en Colombia, sino que también se exportan a otros mercados de América Latina, posicionando al talento colombiano como un actor clave en la innovación regional.

Contenido en colaboración

¿Por qué el vino más caro de España vale lo que cuesta?

Contenido en colaboración

Diseñar momentos, no decoraciones: el estilo de Ahmed Jessen

Contenido en colaboración

MinVivienda y Findeter, la alianza que llevó agua potable a 86 comunidades wayúu en La Guajira

Contenido en colaboración

Confiar Coop: evolución digital con propósito cooperativo y al servicio de la gente

Contenido en colaboración

Universidad ECCI obtiene la certificación ISO 9001: así refuerza su apuesta por la innovación académica

Contenido en colaboración

Mercado Libre refuerza su operación y garantizar la entrega de regalos antes de noche buena

Contenido en colaboración

¿Por qué regalar una bicicleta puede convertirse en un recuerdo para toda la vida?

Contenido en colaboración

Mercado Libre sigue creyendo en Colombia: más de 110 millones de paquetes entregados

Hablan las marcas

Mercado Libre sigue creciendo. Ahora también se podrá mercar desde esta plataforma

Tecnología

Películas y series gratis: Mercado Libre cuenta con una opción para ver contenido legalmente

En el país, Mercado Libre cuenta con más de 6.100 empleados, muchos de los cuales trabajan en proyectos tecnológicos que impactan a toda la región. La empresa resaltó que esta apuesta por el talento local demuestra que desde Colombia es posible construir soluciones de gran escala, competitivas y sostenibles.

Mas de Contenido en colaboración

Mercado Libre impulsa los pequeños negocios: más de 30.000 pymes venden a través de esta plataforma.

Valduero Lantigua 1991.

¿Por qué el vino más caro de España vale lo que cuesta?

Ahmed Jessen es una marca asociada a bodas y eventos sociales de alto nivel, aunque su discurso se mantiene lejos de la idea clásica del lujo.

Diseñar momentos, no decoraciones: el estilo de Ahmed Jessen

Findeter - API

MinVivienda y Findeter, la alianza que llevó agua potable a 86 comunidades wayúu en La Guajira

Confiar estableció una alianza estratégica con la red Servibanca, la cual permite operar su tarjeta débito en una amplia red de cajeros electrónicos distribuidos en todo el país.

Confiar Coop: evolución digital con propósito cooperativo y al servicio de la gente

Universidad ECCI - API

Universidad ECCI obtiene la certificación ISO 9001: así refuerza su apuesta por la innovación académica

La compañía busca satisfacer la alta demanda que registra la plataforma, especialmente en productos de cuidado personal y bienestar.

Mercado Libre refuerza su operación y garantizar la entrega de regalos antes de noche buena

Para GW es motivo de orgullo contar con el portafolio más completo de bicicletas del país, una labor que han logrado gracias a un constante proceso de reinvención.

¿Por qué regalar una bicicleta puede convertirse en un recuerdo para toda la vida?

Con su modelo Distancia 4.0, UNIMINUTO impulsa un ecosistema de microcredenciales digitales que conectan la formación académica con las demandas del mundo laboral.

Esta universidad se reinventa con microcredenciales digitales para fortalecer el perfil laboral

El Amelia Chardonnay fue considerado el mejor en su categoría en Chile dentro del informe “Chile costero: Un terroir poco conocido que vale la pena descubrir”.

Este es el secreto de uno de los mejores vinos del mundo