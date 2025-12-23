Mercado Libre impulsa los pequeños negocios: más de 30.000 pymes venden a través de esta plataforma.

Más allá de vender productos, Mercado Libre busca mejorar la vida de millones de colombianos al facilitar el acceso al comercio digital en todo el país.

Actualmente, más de 30.000 pequeñas y medianas empresas colombianas encuentran en Mercado Libre su principal fuente de ingresos. A través de la plataforma, estos emprendimientos logran vender sus productos en todo el territorio nacional, con tiempos de entrega de hasta 48 horas. Esto no solo amplía su alcance comercial, sino que también impulsa la generación de empleo y el crecimiento económico local.

Mercado Libre refuerza su operación y garantizar la entrega de regalos antes de noche buena

La empresa destacó que su operación en Colombia se apoya en una de las redes de envíos más grandes del país dentro del modelo de unicommerce, diseñada exclusivamente para vendedores y compradores de su ecosistema. Esta infraestructura logística permite mover millones de productos de manera eficiente y confiable.

Uno de los pilares de este crecimiento ha sido la tecnología propia desarrollada por la compañía, tanto para su plataforma de comercio electrónico como para su red logística. Gran parte de estas soluciones tecnológicas no solo se utilizan en Colombia, sino que también se exportan a otros mercados de América Latina, posicionando al talento colombiano como un actor clave en la innovación regional.

En el país, Mercado Libre cuenta con más de 6.100 empleados, muchos de los cuales trabajan en proyectos tecnológicos que impactan a toda la región. La empresa resaltó que esta apuesta por el talento local demuestra que desde Colombia es posible construir soluciones de gran escala, competitivas y sostenibles.