Mercado Libre refuerza su operación y garantizar la entrega de regalos antes de noche buena

La compañía busca satisfacer la alta demanda que registra la plataforma, especialmente en productos de cuidado personal y bienestar.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 8:49 p. m.
En medio del aumento del tráfico, la congestión urbana y las compras que caracterizan el cierre de año, Mercado Libre anunció un refuerzo en su operación logística en todo el país para garantizar la entrega de compras navideñas en plazos de 24 y 48 horas.
En medio del aumento del tráfico, la congestión urbana y las compras que caracterizan el cierre de año, Mercado Libre anunció un refuerzo en su operación logística en todo el país para garantizar la entrega de compras navideñas en plazos de 24 y 48 horas. La estrategia busca responder a uno de los principales desafíos de la temporada: asegurar que los regalos lleguen antes de la Nochebuena.

De acuerdo con la compañía, diciembre es uno de los meses más exigentes para el comercio debido a la acumulación de compromisos laborales y personales, así como a la presión de las compras de último momento. En este contexto, la plataforma ha fortalecido su propuesta como un canal confiable para adquirir regalos sin desplazamientos ni filas, apoyándose en una red logística propia que combina transporte aéreo y terrestre para llegar a todos los rincones del país.

La empresa destacó que su modelo de entregas se ha convertido en un diferencial frente a otros actores del mercado, especialmente durante temporadas de alta demanda, como la navideña. Este sistema permite que los pedidos realizados a través de la plataforma lleguen en máximo 48 horas, incluso en fechas críticas del calendario comercial.

Entre las categorías con mayor protagonismo durante la temporada navideña se encuentran belleza y cuidado personal, que concentran una parte significativa de las búsquedas y compras realizadas en diciembre. Desde Mercado Libre aseguran que estos productos se han posicionado como una de las opciones de regalo más recurrentes, debido a su asociación con el bienestar y autocuidado.

Dentro de esta categoría, la plataforma reúne marcas de cuidado dermatológico como Avène, Bio Oil y Nude, así como firmas reconocidas de maquillaje y fragancias, entre ellas Natura, Ésika, Cyzone y L’Bel. En el segmento de cuidado capilar y estilismo, marcas profesionales como Schwarzkopf y Got2b se encuentran con un amplio portafolio de sus productos..

El marketplace también incluye productos tecnológicos aplicados al cuidado personal, especialmente en el segmento masculino, donde marcas como Philips ofrecen dispositivos de aseo personal que mantienen una alta demanda para fin de año.

La compañía también cuenta con sus mecanismos de seguridad y confiabilidad para los usuarios. A través del programa de Compra Protegida, los compradores cuentan con procesos de devolución simplificados en caso de que el producto no cumpla con sus expectativas o requiera ser cambiado, lo cual contribuye a reducir la incertidumbre asociada a las compras en línea.

A esto se suma la posibilidad de acceder a opciones de pago en cuotas sin interés, un factor que cobra relevancia en un mes marcado por un alto nivel de gasto familiar. Con estas medidas, Mercado Libre busca consolidar su posicionamiento como uno de los principales actores del comercio electrónico en Colombia durante la temporada navideña, apostando por la eficiencia logística y la confianza del consumidor como ejes centrales de su operación de fin de año.

