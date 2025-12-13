Líderes empresariales. Mercado Libre sigue creyendo en Colombia: más de 110 millones de paquetes entregados

Mover 110 millones de paquetes no solo habla de eficiencia: revela el músculo tecnológico, logístico y humano que Mercado Libre ha construido en Colombia. En 2025, la compañía duplicó su capacidad física, expandió su red propia de distribución, creó más de 800 nuevos empleos y fortaleció un ecosistema donde 30.000 pymes venden, producen y crecen.

Para Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, la clave ha sido apostar por creer en el país y en su gente antes que en cualquier cifra. Con esa convicción impulsa la nueva etapa de una de las plataformas más influyentes del comercio electrónico en la región.

¿Cómo fue 2025 para Mercado Libre y cuáles son los retos para 2026?

DOMÉNICO BARBATO: Fue un año sobresaliente, con un crecimiento significativo en ventas, usuarios y talento. El reto para 2026 es mantener ese ritmo, seguir invirtiendo y ofrecer cada vez nuevas soluciones tecnológicas que lleguen a más Colombianos. Queremos seguir consolidando un ecosistema que impulse el desarrollo económico del país.

¿Cuál ha sido la decisión estratégica más importante para lograr este crecimiento sostenido en Colombia?

D.B.: La decisión más importante ha sido crear y consolidar un equipo de máximo nivel, es decir, lo más importante siempre son las personas y el equipo. Después vienen decisiones como nuestra inversión de más de 470 millones de dólares este año para fortalecer nuestra infraestructura y nuestra red logística en el país. Mercado Libre lleva 25 años creyendo en Colombia, y esa convicción hoy se traduce en resultados. Apostamos por un centro de distribución de más de 50.000 metros cuadrados, una red que entrega lo mejor de Colombia en cualquier rincón del país y un desarrollo tecnológico propio. Tener esta infraestructura nos permite operar con eficiencia y con un estándar de servicio que marca una diferencia competitiva clara.

Más de 28.000 pymes dependen de su plataforma…

D.B.: Bueno, les cuento que ya son más de 30.000 y todo parte del propósito: democratizar el comercio electrónico para mejorar la vida de millones de personas. En Colombia, ese objetivo se vuelve acción cuando generamos las condiciones para que estas empresas puedan llegar a todo el país y vender con igualdad de oportunidades. Nosotros ponemos la tecnología, la logística al alcance de estas pymes para que ellas puedan concentrarse en lo esencial: tener un gran producto. Por ejemplo, hoy alrededor del 95 por ciento de nuestras pymes fabrican localmente y no necesariamente tienen tienda física, y en nuestro ecosistema encuentran su principal fuente de ingresos. Ese impacto humano es lo más significativo para nosotros.

¿Cuál fue el mayor reto cuando se trazaron la meta de llegar a zonas donde antes era impensable comprar o vender?

D.B.: Tomar la decisión de construir una red logística propia hace 5 años cuando aún no existía el volumen para justificarla. Invertimos porque creíamos en Colombia. No son decisiones al azar, se requiere carácter y visión. Hoy esa red, la más grande del país, permite que el 67 por ciento de los envíos lleguen en máximo 48 horas, y que ciudades como Cali, Santa Marta, Cartagena o Barranquilla reciban productos en menos de 24 horas. Apostamos por conectar el país y lo logramos.

Hoy ya superan los 6.000 colaboradoresen Colombia…

D.B.: Para Mercado Libre la gente es el centro. Buscamos ser uno de los mejores lugares para trabajar, con oportunidades de empleo reales para el talento joven y expertos en tecnología, logística e innovación.

También han crecido en infraestructura, ¿planean seguir expandiéndose?

D.B.: Este año ampliamos nuestras oficinas a más de 9.300 metros cuadrados entre Bogotá y Medellín, y en 2026 sumaremos 6.000 metros cuadrados adicionales. Sin embargo, no se trata solo de espacio, sino de cultura y de capacidad para desarrollar tecnología desde Colombia para toda la región.

¿Qué tendencias de consumo están marcando la transformación del ecommerce en la región?

D.B.: El consumidor colombiano ha cambiado, pero el ecommerce también se adapta a él. Un ejemplo de adaptación y mejor oferta son las cuotas sin interés que ofrecemos en nuestra plataforma y que democratizan el acceso a categorías que antes eran limitadas por el valor del ticket. También hemos ampliado la oferta: solo esta semana incorporamos 38 nuevas marcas a nuestro portafolio de supermercados. Esa combinación –entender al consumidor y responder con tecnología y oferta– impulsa la transformación digital del país.

¿Qué le permite sentirse tan optimista en medio de escenarios de incertidumbre?

D.B.: Creer en el país y en su gente. La penetración del comercio digital en Colombia sigue siendo baja frente a otros países, así que el potencial es enorme. Confiamos en nuestro equipo, en la tecnología que desarrollamos y en el ecosistema que hemos construido. Esa mezcla nos permite proyectarnos con confianza en el país.

¿Cómo concibe el liderazgo?

D.B.: Es poner a los demás por encima de uno. Es lograr sacar lo mejor de cada persona, ser vulnerable y construir un equipo mejor que uno. Es compartir alegrías y dificultades, simplificar para evitar el caos y asumir la enorme responsabilidad que tenemos en la construcción de sociedad. Liderar es recordar que somos personas más allá del trabajo, con miedos y sueños.

¿Qué ha sido lo más determinante en su forma de liderar las operaciones de Colombia y de Venezuela?

D.B.: Creo profundamente en el poder de la simplificación. Ser simple es difícil, pero es lo que permite enfocarse en pocas cosas y hacerlas muy grandes. Lidero desde la cercanía, entendiendo a las personas y orientando al equipo en los pilares fundamentales de la compañía. Cuando simplificas, eliminas la confusión y generas resultados. Ese enfoque, sumado a un ambiente donde cada persona puede crecer y aportar, es lo que impulsa nuestra cultura.

¿Cuál es el legado que aspira dejar y cómo cree que será el papel del comercio electrónico en el desarrollo económico del país?