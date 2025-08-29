En tiempos donde cada decisión de compra cuenta, tener opciones que alivian el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo dinamicen el comercio digital es clave. En línea con su propósito de democratizar los servicios financieros y facilitar el acceso a herramientas de pago más justas e inclusivas, Mercado Pago impulsa el beneficio de cuotas sin interés: una funcionalidad que permite comprar en línea con tarjetas de crédito sin pagar de más.

Se trata de una apuesta que es posible gracias al trabajo con bancos aliados como Davivienda, Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Scotiabank Colpatria, Itaú, Banco Popular, AV Villas, Éxito, Rappicard y Nu, así como con las redes de pago Visa y Mastercard, actores clave que comparten la visión de construir una economía más accesible, segura y digital para todos.

Más que una facilidad de pago, es una política económica en acción: conecta a millones de personas con productos clave, mejora la planificación financiera del consumidor colombiano y permite que miles de emprendedores y pymes puedan vender más, crecer y formalizarse.

Tecnología al servicio del bienestar financiero

La modalidad de cuotas sin interés permite a los compradores dividir sus pagos desde 3 hasta 12 meses sin ningún recargo adicional, siempre que utilicen tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express o Diners emitidas por los bancos aliados. Esto les permite acceder a productos clave de forma inmediata, sin afectar su flujo de caja.

En la práctica significa que una familia puede adquirir una lavadora sin pagar un solo peso adicional en intereses o tener que esperar meses ahorrando. O que un emprendedor puede comprar insumos, reabastecer su inventario y mantenerse operativo sin comprometer todo su capital de trabajo en un solo desembolso. Esa flexibilidad se traduce en bienestar inmediato y sostenibilidad a largo plazo.

“Cuotas sin interés no es solo una facilidad de pago, es una herramienta poderosa para que más colombianos accedan a lo que necesitan sin sacrificar su tranquilidad financiera. Y para los negocios, es una vía directa para vender más y crecer con sostenibilidad”, afirmó Marco Toschi, head de Mercado Pago Colombia.

Marco Toschi, head de Mercado Pago Colombia. | Foto: Mercado Pago.

Impulso a los negocios

Para más de 28 mil pymes, más de 1.000 tiendas oficiales que hacen parte del ecosistema de Mercado Libre y las 73.000 empresas que cuentan con Mercado Pago como su pasarela, las cuotas sin interés han sido una palanca de crecimiento. No solo aumentan el ticket promedio de compra, sino que mejoran la conversión, reducen el abandono del carrito y fidelizan al comprador. Esta herramienta, al eliminar la barrera del pago total inmediato, amplía el mercado potencial para los vendedores.

En palabras simples: las cuotas sin interés multiplican las oportunidades de venta y diversifican los ingresos para quienes hoy apuestan por el e-commerce como canal de expansión.

Hoy en día, más de 300 marcas en Colombia ya han integrado esta funcionalidad en sus plataformas de e-commerce propias y medios de pago con Mercado Pago, generando un incremento en ventas de hasta más del 30 por ciento, dependiendo de su nivel de comunicación y promoción del beneficio. Además de Mercado Libre, entre las marcas que más se destacan por volumen de transacciones están Cueros Vélez, Samsung, Huawei, GoTrendier y Chevignon. A estas se suman más de 70.000 empresas que usan Mercado Pago como pasarela de pagos y han encontrado en las cuotas sin interés una oportunidad real para vender más y fidelizar a sus clientes.

Dinamizador de la economía formal

Esta funcionalidad no solo beneficia a los usuarios y comercios individuales, también contribuye al desarrollo del ecosistema digital colombiano, incentiva la formalización de pequeños vendedores, impulsa la bancarización, y fortalece un modelo de consumo más responsable y menos dependiente del crédito informal.

En un país donde el 60 por ciento de las personas aún están sub bancarizadas, permitir el acceso a soluciones de pago seguras, claras y sin intereses es también una herramienta de transformación social.

Los negocios que venden a través de Mercado Libre y usan Mercado Pago reportan mejoras en la rotación de inventario, en la planificación financiera y en la posibilidad de competir en igualdad de condiciones frente a grandes marcas.

Apuesta por la inclusión y el progreso

Durante 2025 se han realizado más de 2 millones de compras usando cuotas sin interés en Colombia, dentro de un ecosistema que ya superó los 30 millones de pagos procesados a través de Mercado Pago. Estas cifras no solo muestran el valor del producto, sino el nivel de adopción que ha tenido entre consumidores que buscan conveniencia y negocios que quieren crecer.

Cuando pagar en cuotas no implica pagar de más, la confianza crece, la economía se mueve y las oportunidades se multiplican.