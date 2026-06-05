Yango, empresa global de tecnología, consolida su impacto en Colombia con una apuesta por el desarrollo local

La tecnología hoy está redefiniendo la manera en la que las ciudades se mueven, se conectan y generan oportunidades. Bajo esa visión, Yango, compañía global de tecnología que integra múltiples servicios en una sola superapp, continúa consolidando su crecimiento en Colombia mientras impulsa iniciativas que buscan generar impacto social y fortalecer el desarrollo local.

Actualmente, la compañía supera los 1,5 millones de usuarios activos y cuenta con más de 150.000 conductores aliados en el país, cifras que reflejan el rápido crecimiento de una plataforma que apuesta por transformar la movilidad urbana a través de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de las ciudades y sus habitantes.

Como parte de esta visión, Yango lanzó este año MOVIENDO (LO)CAL, una iniciativa creada para identificar, fortalecer y acelerar proyectos comunitarios que están generando cambios positivos en Bogotá. El programa fue desarrollado junto a Myzelio y contó con el acompañamiento de la Secretaría General y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

La apuesta parte de una premisa clara: las transformaciones más sostenibles nacen desde los territorios. Por ello, el programa busca potenciar iniciativas que ya están impactando sus comunidades, brindándoles financiamiento, mentoría y acompañamiento técnico para ampliar su alcance y consolidar sus modelos de crecimiento.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra 50+ Digital, de la Corporación Makaia, una iniciativa que beneficiará a más de 150 personas mayores de 50 años mediante formación en habilidades digitales y herramientas de inteligencia artificial. También fue elegida Polinizadores, de la Fundación Biblioseo, enfocada en acompañar a 30 jóvenes rurales en procesos de formación orientados al empleo y al emprendimiento. A esto se suma Conectando Hilos, de la Fundación Educativa JADA, un programa diseñado para fortalecer las capacidades productivas y comerciales de mujeres emprendedoras del sector textil.

“Este programa refleja nuestra visión como compañía global de tecnología: creemos en el poder de la innovación para generar oportunidades reales y fortalecer el desarrollo de las ciudades. Cuando la tecnología se pone al servicio de las personas es posible impulsar soluciones con impacto tangible en las comunidades y construir ecosistemas urbanos más resilientes, conectados e inclusivos”, afirma María Villate Gaitán, gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Yango en Colombia.

Además de su apuesta social, Yango ha venido fortaleciendo el acceso a herramientas de movilidad inteligente en el país. A través de Yango Transport, la plataforma integra información de rutas de transporte público para facilitar la planeación de trayectos y mejorar la experiencia de movilidad de los usuarios. Actualmente, la cobertura alcanza 895 rutas en Bogotá y 293 en Medellín. En paralelo, la compañía trabaja en el fortalecimiento del acceso a información de transporte en tiempo real en municipios del Atlántico como Soledad, Malambo y Sabanagrande.

La experiencia de Yango en Colombia demuestra cómo la tecnología puede convertirse en un aliado estratégico para las ciudades, no solo desde la movilidad, sino también desde la generación de oportunidades económicas, inclusión digital y desarrollo social. Más allá de una plataforma de servicios, la compañía busca consolidarse como un actor tecnológico capaz de aportar al crecimiento sostenible de los territorios donde opera.