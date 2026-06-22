Compartir carro entre ciudades, la apuesta de BlaBlaCar para entrar al mercado colombiano

Mientras las aplicaciones móviles de transporte siguen encareciéndose, el servicio de taxis sigue perdiendo fuerza y teniendo en cuenta el incremento de los combustibles durante estos cuatro años, empiezan a aparecer nuevas alternativas de transporte más económicas para moverse por el país.

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Teniendo esto en cuenta, la empresa francesa BlaBlaCar tomó la decisión de incorporarse al mercado colombiano a través de una expansión en la que están incluidos países de Latinoamérica como Perú, Chile, Argentina y otros que hacen parte de este mercado. Con esto buscan jugársela por el modelo de viajes compartidos (carpooling), es decir, conectar a personas que van hacia el mismo destino para que compartan el carro y dividan los gastos del viaje.

Adrien Tahon, director de Operaciones de BlaBlaCar, en entrevista con Portafolio, subrayó que Colombia es un país con gran extensión territorial, numerosas ciudades intermedias y una necesidad real de opciones de transporte más económicas. “Hay muchos asientos vacíos en los carros”, dijo, como argumento central para justificar la apuesta.

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El funcionamiento de la plataforma es simple: un conductor particular que planea hacer un recorrido entre ciudades publica su ruta en la aplicación; los pasajeros interesados lo contactan y acuerdan el traslado. El dinero que se paga al conductor corresponde únicamente a la repartición de gastos, como combustible o peajes, y la plataforma fija un tope para que el conductor no obtenga ganancias. Por el momento, los conductores no son considerados trabajadores de transporte y la responsabilidad legal ante cualquier eventualidad en ruta recae sobre ellos mismos, tal como ocurre con cualquier conductor particular.

En cuanto a la regulación, Tahon reconoció que hasta ahora no han tenido conversaciones con el Ministerio de Transporte ni con la Superintendencia de Transporte, aunque señaló que están disponibles para explicar su modelo a las autoridades, como ya lo han hecho en los 21 países donde operan.

El aumento acumulado de los últimos 4 años del 40% en los precios de los combustibles, requiere nuevas formas de ahorro en costos de transporte. Foto: Getty Images

El modelo de negocio para Colombia, al menos en esta etapa, es explícitamente de largo plazo. La empresa no espera rentabilidad en los próximos meses y tampoco tiene equipo local en el país. La inversión actual se concentra en la plataforma tecnológica y en campañas de mercadeo digital para generar conciencia del servicio. Una vez que se alcance un volumen de usuarios suficiente, la compañía planea introducir un sistema de membresías pagas, pero Tahon fue claro en que eso no ocurrirá en el corto plazo.

BlaBlaCar ya tiene presencia consolidada en Brasil y México, mercados donde ha comprobado que el despegue puede tardar entre uno y dos años. En Colombia, la empresa estima que el proceso podría medirse en semestres, dado que el producto actual es tecnológicamente más avanzado que el que lanzaron en esos países hace una década.

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El reto principal será generar suficiente oferta de conductores y demanda de pasajeros de forma simultánea, sin forzar rutas específicas. La red, según Tahon, se forma sola cuando hay masa de usuarios, inventario, conductores y mucha demanda.

Si la apuesta funciona, Colombia podría tener en los próximos años una alternativa real de movilidad interurbana con un perfil completamente diferente al de las plataformas de transporte que ya operan en el país.