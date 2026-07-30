Yango en Colombia: tecnología global con impacto local

“Somos una empresa de tecnología que busca solucionar los retos que tienen las ciudades en Latinoamérica”. Así resume María Villate Gaitán, gerente de Asuntos de Gobierno y Política Pública de Yango, la razón de ser de la compañía. Esta empresa, con presencia en más de 35 países, aterrizó en Colombia en 2023 con una propuesta que busca transformar la movilidad urbana y sus servicios asociados.

Su apuesta es ofrecer un ecosistema tecnológico integrado a través de una superapp que permite acceder a soluciones de transporte, mensajería, carga y hasta información en tiempo real sobre el transporte público.

Para Villate, uno de los hitos más significativos de la llegada de la compañía a Colombia fue la alianza con Taxis Libres, una empresa con más de cuatro décadas de experiencia en el sector tradicional, y así lo que antes parecía un choque se convirtió en un puente de colaboración.

Sin embargo, el camino no ha estado exento de retos. La inseguridad, el tráfico y la falta de regulación son obstáculos que la compañía enfrenta día a día en América Latina. Aun así, Yango insiste en que su misión es consolidar ecosistemas tecnológicos cada vez más integrados, sostenibles y eficientes. “No solo somos una plataforma de movilidad. Nos hace sentir orgullosos ver que Yango opera en la vida cotidiana de la gente y estamos cada vez adaptando más nuestras tecnologías para ello”, dice Villate al recalcar que su visión es que la movilidad, los servicios y la tecnología confluyan en un solo lugar, impactando de manera positiva la vida urbana.