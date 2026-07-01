¿Van a desaparecer los típicos colectivos de Cali? Alejandro Eder, alcalde de la ciudad, dio la respuesta

Tras la preocupación manifestada por empresarios y propietarios del Transporte Público Colectivo (TPC) de Cali ante el avance del sistema MIO y Metro Cali, surgieron inquietudes sobre el futuro de los tradicionales buses colectivos que operan en la ciudad. Frente a este panorama, la Administración Distrital, encabezada por el alcalde Alejandro Eder, dio a conocer las medidas con las que busca garantizar la continuidad de este servicio y su integración con el resto del sistema de transporte.

Pico y placa en Cali del 30 de junio al 5 de julio: evite sanciones

Según informó la Alcaldía de Cali, estas decisiones hacen parte de una serie de mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Movilidad y Metro Cali, en las que participan empresarios y propietarios del TPC agrupados en G5 y TuCali. El objetivo es reglamentar el Sistema de Transporte Complementario, avanzar en la renovación de la flota y definir el papel que desempeñarán estos vehículos dentro del nuevo modelo de movilidad de la ciudad.

Uno de los principales avances es el proceso para levantar el congelamiento que, desde 2017, impedía la reposición de vehículos del Transporte Público Colectivo. De acuerdo con las autoridades, esta medida permitirá que los propietarios incorporen buses más modernos y continúen prestando el servicio bajo las nuevas condiciones del sistema integrado.

Las mesas técnicas también avanzan en la reglamentación del proceso de chatarrización, con el propósito de facilitar la renovación de los vehículos que ya cumplieron su vida útil. Asimismo, se trabaja en la estructuración de nuevas rutas complementarias que cubrirán sectores donde actualmente el MIO no tiene cobertura.

Detalles del intento de bloqueo promovieron vándalos en Cali con supuestos apoyos de estructuras armadas. La ciudad está en alerta

De hecho, el proceso de integración entre ambos esquemas ya comenzó. Según cifras de Metro Cali, en mayo de 2025 entró en funcionamiento la primera ruta alimentadora del MIO operada con buses del TPC, los cuales posteriormente fueron incorporados a las rutas A52 y A57 como una demostración de la viabilidad de la integración.

Otro de los cambios clave anunciados es la reducción del área de exclusividad del MIO, que pasó del 84% al 40%. Según la Administración Distrital, esta modificación permitirá que los buses colectivos sigan operando en una mayor cantidad de corredores, ahora bajo el esquema del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La posibilidad de renovación de la flota del Transporte Público Colectivo está amarrada a que acepten complementarse con el MÍO, para que así se pueda tener una lucha frontal contra la piratería, que actualmente moviliza 500.000 pasajeros por día. Foto: Archivo El País

Finalmente, las autoridades señalaron que los propietarios del TPC podrán escoger entre renovar sus buses para seguir operando dentro del sistema integrado o acogerse al proceso de chatarrización con los incentivos económicos ya establecidos. Con estas medidas, el Distrito busca fortalecer el transporte público, modernizar la flota y mejorar la cobertura del servicio sin eliminar la participación de los tradicionales buses tradicionales en la movilidad de Cali.