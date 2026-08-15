Hallan sin vida a Valentina Vanegas, mamá del bebé Salomón, y a su hermano, entre los escombros del terremoto en Cali

La tragedia provocada por el terremoto en Cali sumó un nuevo y doloroso capítulo este sábado 15 de agosto. Valentina Vanegas y su hermano Juan Esteban Vanegas fueron hallados sin vida entre los escombros de Torres del Limonar, una de las edificaciones afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

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Los dos permanecían desaparecidos desde el día de la emergencia y eran buscados por los organismos de socorro. Valentina era la mamá de Salomón, el bebé de apenas dos meses que logró ser rescatado con vida junto a su padre, Juan David, mientras que Juan Esteban era tío del pequeño.

Durante varios días, sus familiares permanecieron atentos a las labores de los rescatistas, aferrados a la posibilidad de que Valentina y Juan Esteban también hubieran logrado sobrevivir al colapso.

El rescate de Salomón y su padre

La historia de esta familia había llamado la atención en medio de la tragedia después de conocerse que Salomón y su papá permanecían atrapados entre los restos de la edificación.

En medio de las labores de búsqueda, los socorristas lograron detectar señales provenientes de la zona en la que se encontraban. Los esfuerzos se concentraron entonces en abrir paso cuidadosamente entre los escombros hasta conseguir llegar a ellos.

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En Cali un bebé fue rescatado con vida de los escombros pic.twitter.com/MUyIL4bXyD — Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín (@AlDiaNoticiasJD) August 11, 2026

Finalmente, padre e hijo fueron sacados con vida y trasladados para recibir atención médica. El rescate se convirtió en una de las historias que devolvió momentáneamente la esperanza en medio de las extensas jornadas de búsqueda que se adelantaban en Cali.

Pero mientras Salomón y Juan David estaban a salvo, seguía sin conocerse el paradero de Valentina y Juan Esteban.

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La esperanza terminó días después

Los organismos de emergencia mantuvieron las labores en Torres del Limonar durante los días posteriores al terremoto. La búsqueda avanzó entre concreto, estructuras inestables y los restos que dejó el colapso, mientras familiares esperaban noticias.

Sin embargo, este sábado 15 de agosto se conoció el desenlace que nadie quería recibir. Valentina Vanegas y Juan Esteban Vanegas fueron encontrados sin vida entre los escombros, poniendo fin a varios días de incertidumbre sobre su paradero.

El caso se suma a las historias humanas que ha dejado el terremoto del 10 de agosto, una emergencia que provocó graves daños en Cali y otras zonas del país y que ha obligado a mantener desplegados a organismos de socorro en operaciones de búsqueda, rescate y atención a las comunidades afectadas.