Un mes después del terremoto que afectó diferentes regiones de Colombia, las consecuencias de la emergencia todavía se sienten en varias comunidades.

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En ese contexto, la Fundación AXA para el Progreso Humano anunció una alianza con CARE y Médicos del Mundo para atender a más de 10.000 personas y 3.000 hogares en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

La intervención busca responder a necesidades que van desde la atención sanitaria y la ayuda humanitaria hasta la protección de poblaciones vulnerables, el acompañamiento psicosocial y la recuperación económica de las familias afectadas.

Uno de los frentes ya estuvo activo en Chocó. Médicos del Mundo adelanta acciones para garantizar la continuidad de los servicios de salud en comunidades donde el terremoto también afectó la capacidad de atención de la red sanitaria.

Alianza público-privada entrega primera casa a damnificados del terremoto en el Chocó. Foto: Ejercito de Colombia

La organización desplegó equipos médicos comunitarios para brindar atención primaria, acompañar a pacientes con enfermedades crónicas, prevenir riesgos epidemiológicos y suministrar medicamentos e insumos esenciales a los centros de salud.

La atención también contempló salud mental y apoyo psicosocial para personas que enfrentan las consecuencias emocionales del desastre, las pérdidas y la incertidumbre generada por las réplicas. Entre los grupos priorizados estuvieron niños, adultos mayores y mujeres gestantes.

A esto se suma el fortalecimiento de las capacidades de trabajadores de la salud y promotores comunitarios para mejorar la preparación frente a futuras emergencias.

Por su parte, CARE inició un programa integral en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca para atender las necesidades inmediatas y acompañar la recuperación de los hogares.

Terremoto Pereira Risaralda 13 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La organización contempló acciones de protección y prevención para 10.000 personas, además de espacios seguros destinados a 6.750 mujeres y niñas en contextos de vulnerabilidad.

También se realizaron 1.440 gestiones individuales de casos y se entregó asistencia económica especializada a 504 personas expuestas a riesgos de protección o violencia basada en género.

La ayuda incluyó además 3.000 kits humanitarios con elementos como paneles solares, mantas, artículos de abrigo e higiene, así como 175 kits posparto para madres gestantes y lactantes.

OIM lleva ayuda humanitaria de Estados Unidos a 30 municipios afectados por el terremoto en Colombia Foto: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

El plan contempló igualmente brigadas médicas móviles y acompañamiento psicosocial para 1.681 personas, además de transferencias monetarias para 720 hogares, distribuidas en tres ciclos y destinadas a cubrir necesidades prioritarias como alimentación, transporte y vivienda.

Alexandra Quiroga, directora general de AXA COLPATRIA, señaló que “la alianza busca responder a las necesidades más urgentes y acompañar a las comunidades durante su recuperación”.

La Fundación AXA para el Progreso Humano indicó que su intervención busca atender las necesidades inmediatas, pero también fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar futuros impactos y avanzar en su recuperación.