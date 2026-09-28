Las autoridades buscan identificar y ubicar a un hombre señalado de participar en un presunto robo ocurrido en la carrera 6B con calle 4 Sur, en Bogotá.

El caso quedó registrado en video y las imágenes son utilizadas para intentar establecer quién es.

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Así avanza la búsqueda del hombre

Según informó la UAESP, después de conocer el material audiovisual activó canales de articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El objetivo es lograr la plena identificación, ubicación y eventual judicialización de los presuntos responsables. La Secretaría de Seguridad también publicó imágenes del hombre y pidió ayuda a la ciudadanía para establecer su paradero.

Quienes puedan aportar información sobre el sujeto pueden comunicarse con la Línea 123, bajo absoluta reserva.

La Secretaría de Seguridad señala que esta línea recibe reportes de hechos como hurtos y otras situaciones que comprometen la seguridad de los ciudadanos.

Por ahora, la identidad del hombre no ha sido confirmada públicamente y la investigación deberá establecer su participación y las responsabilidades correspondientes por los hechos registrados en el sector.

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¿La chaqueta de la UAESP será la clave?

En la grabación se observa a una mujer forcejeando con una persona.

En medio de la situación, un hombre que se movilizaba en un bicitaxi habría tomado el morral de la víctima.

Posteriormente, cuando otras personas intentaron intervenir, el sujeto habría sacado un arma blanca que llevaba en el vehículo y la habría utilizado para intimidarlos.

Las imágenes muestran además que el hombre llevaba una chaqueta relacionada con la UAESP, un elemento que llamó especialmente la atención y que inicialmente generó dudas sobre una posible relación laboral con la entidad.

La UAESP aclaró que la prenda utilizada por el hombre corresponde a una indumentaria antigua y que no cuenta con la identificación de una organización de recicladores habilitada.

Por esa razón, la chaqueta tampoco permite establecer que el sujeto tenga actualmente algún vínculo con la entidad.

La entidad señaló que esta circunstancia dificulta su trazabilidad inmediata a través del censo gremial de recicladores.

También rechazó los hechos de violencia y delincuencia registrados en el video y pidió evitar la estigmatización de los recicladores de oficio.

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El caso continúa bajo verificación de las autoridades, mientras se busca establecer la identidad del hombre que aparece en las imágenes.

Cualquier información que permita ubicarlo puede ser reportada por los canales oficiales, para que sean las autoridades las encargadas de verificarla y determinar las responsabilidades correspondientes.