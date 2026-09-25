Fotógrafos desatan fuerte riña a cuchillo en Bogotá por la atención de un cliente: cámaras de seguridad capturaron el momento

Una disputa por un cliente terminó en una violenta riña entre fotógrafos de eventos en el barrio Marly, localidad de Chapinero, en Bogotá. El enfrentamiento ocurrió durante la mañana del 23 de septiembre y dejó a un joven de 24 años gravemente herido.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, cinco hombres que se encontraban trabajando como fotógrafos en el sector habrían protagonizado la pelea mientras se desarrollaba una ceremonia de grados. El detonante habría sido la disputa por la atención de uno de los clientes que se encontraban en la zona.

La situación escaló hasta el uso de armas blancas. Según el reporte, la víctima habría intentado escapar del grupo mientras era perseguida por los demás involucrados.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la escena. En las imágenes se observa cómo el joven intenta alejarse, pero termina cayendo al suelo. En ese momento, uno de los hombres lo habría atacado con un cuchillo, causándole una herida en una de sus piernas.

El joven fue trasladado a un centro médico, donde permanece hospitalizado y con pronóstico reservado, según la información suministrada sobre el caso.

La pelea generó la intervención de la Policía, que logró capturar a tres de los presuntos implicados en el hecho. Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas de la agresión y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El caso ocurrió en plena vía pública y llamó la atención por la forma en que una disputa relacionada con el trabajo de los fotógrafos terminó escalando hasta una agresión con arma blanca.

La información preliminar señala que los involucrados se encontraban en el sector debido a la ceremonia de grados que se estaba desarrollando allí. En ese contexto se habría producido la disputa por el cliente que terminó desencadenando el enfrentamiento.

Por ahora, las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de que comenzara la riña y cuál fue la participación concreta de los hombres señalados.

Mientras avanza la investigación, el joven de 24 años continúa bajo atención médica debido a la gravedad de la lesión que sufrió en medio del enfrentamiento.