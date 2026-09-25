Un siniestro vial fatal fue reportado durante la mañana de este viernes 25 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. En el hecho estuvieron involucrados un bus zonal y un motociclista.

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Accidente fatal en la calle 34 con carrera 19

Una de las vías más transitadas en Bogotá se encuentra congestionada esta mañana debido a un accidente automovilístico que se registró durante las primeras horas del día.

El reporte fue entregado por Bogotá Tránsito a las 6:31 de la mañana, dentro de sus reportes de gestión del tráfico.

De acuerdo con la información divulgada, el siniestro ocurrió en la calle 34 con carrera 19, en sentido occidente-oriente.

La autoridad de tránsito señaló que en el hecho estuvieron involucrados un bus zonal y un motociclista y calificó el caso como un siniestro vial con fatalidad.

Un siniestro vial con fatalidad fue reportado en la calle 34 con carrera 19, en Teusaquillo, donde estuvieron involucrados un bus zonal y un motociclista. Foto: Getty Images

Esto se sabe del siniestro

El accidente ocurrió en una zona de la localidad de Teusaquillo por la que circulan vehículos particulares y transporte público.

La intersección de la calle 34 con la carrera 19 hace parte, además, de un sector en el que se han establecido diferentes medidas de manejo del tráfico.

De hecho, la Secretaría Distrital de Movilidad ha contemplado la calle 34 y la carrera 19 dentro de planes de circulación asociados a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Sin embargo, no se ha informado que las obras o las condiciones de movilidad relacionadas con esos cierres tengan alguna relación con el siniestro de este viernes.

Con la información disponible, no es posible establecer si hubo una maniobra determinada, exceso de velocidad, una falla mecánica, una infracción de tránsito, una condición de la vía o cualquier otra circunstancia.

Hasta el momento, no hay información oficial que permita establecer qué ocurrió antes del choque.

Otro de los datos que todavía no ha sido divulgado oficialmente es la identidad de la persona que murió en el siniestro.

La movilidad en el sector de Teusaquillo presenta afectaciones tras el siniestro vial con fatalidad reportado en la calle 34 con carrera 19. Foto: Composición Semana / @BogotaTransito

¿Qué pasa con la movilidad?

El reporte corresponde al sentido occidente-oriente de la calle 34, por lo que quienes se movilicen por este corredor durante la mañana deben estar atentos a las actualizaciones de Bogotá Tránsito.

Por ahora, hay una fuerte congestión vehicular, aunque oficialmente no se ha establecido un cierre vial a causa del accidente.