Atraparon a cuatro falsos investigadores de la Sijín: esto era lo que ocultaban en su carro

En un eficiente operativo de control y reacción rápida en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de tres hombres y una mujer.

Hasta 5.000 dólares le costaba a un dominicano convertirse en colombiano para viajar sin problemas por Europa

Los detenidos están señalados de integrar una banda criminal dedicada al hurto a residencias mediante la modalidad de suplantación de autoridad, portando armas de fuego sin la correspondiente salvaguardia legal.

Policía falso fue detenido mientras conducía un vehículo de alta gama: los detalles

La acción institucional se desencadenó gracias al reporte oportuno emitido por la ciudadanía a través de las redes de participación cívica en los grupos de mensajería instantánea ‘Zonas Seguras’.

Residentes del sector alertaron a los uniformados adscritos al CAI Venecia sobre la presencia de personas sospechosas que afirmaban ser investigadores de la Sijín o la Dijín para exigir el ingreso a las viviendas, utilizando como pretexto la revisión de cámaras de seguridad para ubicar un supuesto vehículo hurtado.

Persecución y hallazgo de armamento en Nuevo Muzú

Con las características detalladas del automóvil en el que se desplazaban los sospechosos, las patrullas del cuadrante activaron de inmediato un plan candado de búsqueda e intercepción.

Alerta comunitaria en redes de WhatsApp permite la captura de falsos policías en el sur de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El seguimiento por las vías del sector se prolongó durante 20 minutos, culminando con la neutralización y detención del vehículo en la jurisdicción del barrio Nuevo Muzú.

Al momento de interceptar el automotor, los uniformados hicieron descender a sus cuatro ocupantes para someterlos a un procedimiento de identificación y registro.

Alerta comunitaria en redes de WhatsApp permite la captura de falsos policías en el sur de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras una inspección minuciosa a la estructura del carro, los agentes hallaron ocultas en la parte delantera dos armas de fuego, un arma cortopunzante, munición y tres teléfonos celulares, elementos con los que presuntamente planeaban ejecutar las incursiones ilícitas.

Declaración oficial y judicialización

El teniente coronel Julián Cetina, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, resaltó la alianza estratégica entre la comunidad y los cuadrantes de vigilancia, destacando que la denuncia ciudadana fue la clave para desarticular el accionar de los falsos funcionarios. El alto oficial ratificó el compromiso institucional para frenar el uso ilícito de prendas o identidades de la fuerza pública.

¡Se les cayó la fachada!



La Policía capturó a cuatro personas que se hacían pasar por agentes de la #SIJIN para ingresar a viviendas en #Tunjuelito. La alerta ciudadana fue clave para frustrar su plan.



En el vehículo llevaban 2 armas de fuego, munición y un arma cortopunzante. pic.twitter.com/rcNxZBFHQX — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 24, 2026

Los cuatro capturados, junto con las armas de fuego incautadas, los cartuchos, los dispositivos móviles y el automóvil inmovilizado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En las próximas horas, los procesados serán presentados ante un juez de control de garantías para legalizar sus capturas e imputarles el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.