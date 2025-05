¿Dónde está Andrés?: la historia del hombre que salió de Bogotá rumbo a Medellín, terminó secuestrado y su familia extorsionada

Sin embargo, la historia para Andrés Felipe no tuvo un final feliz. No consiguió el empleo que estaba buscando y, hoy, su familia está desesperada tratando de dar con su paradero luego de que se perdiera el rastro de él desde el 30 de abril, cuando fuera visto por última vez en el municipio de Caldas, Antioquia, a las 12 del mediodía.

“Mi mamá no accedió en un primer momento porque no sabíamos si era verdad o no lo que estaba pasando. Luego le bajaron al monto de plata que estaban pidiendo y mi mamá les pide que la dejen hablar con Andrés. Ella logra hablar con él unos tres segundos y él le dijo: ‘Madre, no se preocupe que estoy bien’ (...). Ahí logramos conseguir algo de plata porque ya supimos que sí era verdad”, contó a SEMANA el hermano de Andrés.