Estos serán los cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este jueves, 30 de abril: conozca los lugares y horarios

La ciudad de Bogotá se prepara este jueves 30 de abril para recibir una nueva jornada de cortes de luz en varios puntos de la capital. Varios hogares, barrios y localidades del distrito no tendrán acceso de energía mientras la empresa Enel Colombia realiza sus asignadas labores de mantenimiento para poder ofrecer un mejor suministro de electricidad a las familias bogotanas.

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Adicionalmente, los municipios de Tocancipá, Soacha y Zipaquirá tendrán zonas que serán parte de la programación de cortes de luz.

Estos son los barrios y municipios aledaños que tendrán cortes de luz este jueves 30 de abril de 2026

Localidad de Barrios Unidos

El barrio La Castellana no tendrá servicio de luz desde las 6:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. Los puntos exactos son desde la calle 94 a la carrera 97 entre las calles 44 y 48.

Localidad de Bosa

El barrio San Bernandino Potreritos no tendrá acceso a luz desde las 7:45 a.m. hasta las 3:15 p.m. Los lugares específicos son desde las calles 79 a la 91 entre las carreras 87 a 89.

Localidad de Chapinero

El barrio Chicó Norte III Sector estará en programación de cortes de energía desde las 6:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. Los sitios determinados son desde la calle 97 a la 99 entre las carreras 21 y 23.

Localidad de Engativá

Un total de 4 barrios no dispondrán de luz mientras se lleva a cabo la jornada de programación. En el barrio El Encanto, el horario comienza desde las 8:45 a.m. hasta la 1:45 p.m. Los lugares específicos serán desde las carreras 71 a 73 entre las calles 62 a 64.

El barrio Las Ferias Occidental no tendrá energía comenzando desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Los puntos exactos son desde la calle 72 a la 74 entre las carreras 68 y 70.

El barrio Las Ferias estará durante la programación de cortes de luz de las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. Los sitios determinados son desde la calle 74 a 76 entre las carreras 68 a 70.

Finalmente, el barrio La Serena estará sin energía comenzando desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Los espacios asignados son desde la calle 89 a 91 entre las carreras 75 y 77.

Localidad de Fontibón

El barrio El Carmen estará en la programación de cortes de luz desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los puntos exactos son desde la carrera 110 hasta la 112 entre las calles 15 y 17.

Localidad de Kennedy

El barrio Ciudad de Cali no tendrá servicio de energía desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los sitios programados son desde la calle 41 Sur a la calle 43 Sur entre las carreras 88 a 90.

Localidad de Los Mártires

El barrio Santa Isabel Sur estará en la programación de cortes de luz desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. Los espacios asignados son desde la calle 0 a la 2 entre las carreras 26 y 28.

Localidad de Santa Fe

Dos barrios se encontrarán sin energía mientras se lleva a cabo la jornada de mantenimiento. En el caso del barrio La Capuchina, estos comenzarán sus cortes de luz desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. Los puntos exactos son desde la carrera 12 a la 14 entre las calles 17 y 19.

Para el barrio Las Nieves, los horarios de programación inician desde las 8:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. Los sitios asignados son desde la carrera 4 a la 8, entre las calles 22 y 24.

Localidad de Suba

Tres barrios estarán en programación de cortes de luz; para el barrio Lombardia, este comienza desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Los espacios pactados son desde la calle 141 a 143 entre las carreras 112 a 114.

En el barrio Nueva Tibabuyes, la programación inicia desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. Los puntos exactos de los cortes son desde la carrera 121 a 123 entre las calles 128 a 130.

Finalmente, el barrio Tibabuyes Occidental tendrá corte de energía desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los sitios asignados son desde la calle 141 a 143 entre las carreras 148 a 150.

Localidad de Teusaquillo

El barrio La Soledad tendrá cortes de luz desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. Los espacios programados son desde la calle 39 a 41 entre las carreras 27 a 27.

Localidad de Usaquén

El barrio Bella Suiza estará en programación de cortes de luz desde las 9:15 a.m. hasta las 2:15 p.m. Los sectores asignados son desde las calles 127 a 129 entre las carreras 6 y 8.

Municipio de Tocancipá

La vereda Verganzo estará en cortes de luz desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Municipio de Soacha Rural

Las veredas Fusunga y Chacua no tendrán energía desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Municipio de Zipaquirá

Las veredas Páramo de Guerrero y Barronblanco estarán en programación de cortes de luz desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Recomendaciones de Enel ante jornada de cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños

Enel Colombia, ante la programación de cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños, emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos que se verán afectados durante esta jornada. La entidad recomienda desconectar los electrodomésticos que estén en los hogares durante los mantenimientos para evitar posibles daños.

Adicionalmente, se aconseja organizar las actividades que se lleven a cabo en sus casas con anticipación. Asimismo, es recomendable no abrir las puertas de las neveras mientras se realiza el mantenimiento, ya que podría terminar afectando el estado de las comidas congeladas.

Si es necesario el ingreso del personal técnico para realizar sus labores, se debe permitir el acceso a ellos; sin embargo, si tienen alguna inquietud, pueden verificar la identidad de los trabajadores en la línea 601 5 115 115 para Bogotá y Cundinamarca.