Este viernes 24 de abril, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje en contra de la empresa de energía Enel pidiéndole que devuelva el “sobrecosto” de la próxima factura.

Para el mandatario colombiano, la empresa es responsable del aumento de la inflación que reportó el Dane para el mes de marzo. “Efectivamente el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo fue Enel y no el salario vital", dijo Petro.

Moody’s rebaja la calificación de Ecopetrol por mayor injerencia del Gobierno; duro golpe a la petrolera colombiana

“Enel especuló y ha sido sancionada con una multa por la Superintendencia de Servicios. Le pido a la embajadora colombiana en Italia iniciar acciones bajo las leyes italianas y europeas de lo que significa este atraco al bolsillo de los colombianos. La empresa Enel distorsionó el precio de bolsa de la energía eléctrica e hizo subir el precio de la generación eléctrica para Bogotá un 9 % en un solo mes”.

“Enel es generadora en el país y distribuidora y comercializadora en Bogotá, por no ser anónimas las transacciones en Bolsa como he pedido, una distribuidora puede hacer subir el precio de la generación de la misma empresa dueña tanto de la generación como de la distribución y comercialización y establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales. La Superintendencia de Industria y Comercio debe actuar para romper el monopolio prohibido por la Constitución. De esta manera Enel sube sus ingresos estafando a los usuarios que fueron los usuarios bogotanos”, expresó el jefe de Estado.

Pero fue más allá: “Solicito oficialmente a la empresa Enel del grupo EEB devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura”.

La radical postura del mandatario se dio en respuesta a una medida que adoptó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual dio a conocer en su cuenta oficial de X: “La Superservicios impuso una multa de $ 2.847 millones a Enel por distorsionar la formación del precio en bolsa de energía, afectando el costo del servicio para los usuarios”.

Petro se molestó porque Sergio Fajardo le dijo que tiene dos candidatos: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; así reaccionó

“La investigación evidenció que se ofertaron precios elevados que no correspondían a las condiciones reales del sistema, lo que desplazó generación más económica y elevó artificialmente el precio de la energía. Este caso marca un precedente en el control al mercado eléctrico: es la primera sanción confirmada por distorsión de precios en bolsa”, recalcó la entidad.

Finalmente, indicó: “Desde la SuperServicios, siguiendo la instrucción del presidente @petrogustavo, seguimos fortaleciendo la vigilancia para garantizar un mercado transparente, eficiente y tarifas justas para todos”.