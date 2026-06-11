El Consulado de Colombia en Houston, Estados Unidos, cambió el lugar de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que durante la primera vuelta la masiva asistencia de connacionales llevara al límite la capacidad de sus instalaciones.

Esa oficina de representación del Estado en el exterior es clave para los colombianos que migraron a territorio norteamericano, pues allí no solo sufragan quienes viven en Houston, sino también los residentes de Oklahoma, Luisiana y Arkansas.

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Ese despacho emitió un comunicado en el que confirmó que la jornada de votación anticipada para la segunda vuelta presidencial se realizará en el primer piso del edificio ubicado en una clínica situada en el 6430 Hillcroft Avenue, Houston, Texas 77081.

Allí, las urnas estarán abiertas del lunes 15 al sábado 20 de junio, periodo durante el cual los votantes colombianos podrán acercarse a sufragar. Sin embargo, algunos se quejan de que el lugar donde se desarrollarán las votaciones no tendría permisos para albergar la jornada electoral.

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El motivo es que la normativa de la ciudad pide que los eventos cuenten con un certificado de los bomberos y un documento que lleva el nombre de temporary ocupacy permit, que da el permiso legal para usar una edificación.

Entonces, uno de los líderes de los colombianos que residen en el exterior le manifestó a SEMANA su preocupación de que, eventualmente, tengan problemas durante las jornadas de votación anticipada.

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El Consulado de Colombia en Houston le dijo a SEMANA que “el inmueble facilitado como puesto de votación cuenta con un Certificado de Ocupación (Certificate of Occupancy) vigente. Dicha certificación fue verificada por la asesora jurídica del Consulado de Colombia en Houston ante la autoridad competente".

La delegación colombiana en esa ciudad detalló que la expedición de la copia oficial de ese documento puede tardar hasta 15 días hábiles y adelantó que alista un acuerdo formal para dejar constancia de que ese lugar cumple con los requisitos necesarios para albergar la jornada electoral.

Para el día de las elecciones presidenciales, el domingo 21 de junio, los ciudadanos inscritos en Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Oklahoma City y Nueva Orleans deberán ejercer su derecho al voto en el puesto de votación correspondiente a la ciudad en la que se encuentren registrados.

Entre tanto, la votación para las personas inscritas únicamente en el puesto de Houston se realizará en el Metropolitan Multi-Service Center, ubicado en el 1475 West Gray Street.