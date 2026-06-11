El registrador Hernán Penagos se refirió a noticias falsas que se estarían difundiendo en las redes sociales sobre las votaciones en el exterior. “Quiero solicitar que desde las cuentas oficiales no se difunda información falsa o que confunda a la ciudadanía”, pidió.

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Según dijo, habría un video de la cuenta Ilustra tu mente, en la que se pretendería demostrar que los resultados a favor de determinado candidato a la Presidencia estarían siendo alterados.

Penagos explicó que en el exterior ya se adelantan las votaciones desde el pasado lunes 8 de junio y que eso se extenderá hasta el próximo domingo 21 de junio a las 4 p. m. cuando se cierren oficialmente las urnas.

El registrador agregó que en los formularios E-14 o en las actas electorales en los que se quiere comparar los resultados en ciudades como Orlando, Miami o Los Ángeles (Estados Unidos) en las que se ha denunciado falsamente que supuestamente habría alteraciones, correspondería a votaciones de días distintos, por lo que Penagos pidió no creer en esa información.

“Eso quiere decir que no ha habido ningún tipo de alteración y, por el contrario, están engañando a toda la ciudadanía”, dijo Penagos.

Desde la Registraduría han hecho una campaña en contra de la desinformación en medio de las denuncias que se han dicho sobre un supuesto fraude electoral, incluso, desde el mismo Gobierno nacional y en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El mandatario reclamó tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en primera vuelta y desestimó el resultado. “Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, aseguró Petro.

El registrador ha pedido que no se difunda información falsa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y agregó: Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento. El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del consejo de estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera".

Según Petro, la Registraduría no tendría el control del software y considera que ha sido modificado, a pesar de que múltiples organismos internacionales ya garantizaron que las elecciones han sido transparentes.

“La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas. El diario el tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas. La cuantía de la modificación es la siguiente: Censo oficial 41.421.973. está cifra fue cambiada en DIVIPOL en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad 42.307.373″, dijo Petro.