El exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, le respondió al presidente Gustavo Petro un mensaje en el que el mandatario pedía desescalar la confrontación entre ambos sectores, luego de que se presentara un fuerte altercado entre seguidores de ambos candidatos.

En 13 departamentos se registraron mesas de votación donde los respaldos, exclusivamente, fueron para Iván Cepeda: en los sitios hay presencia de grupos armados

Lara reveló que, según cifras que recogieron de la campaña de primera vuelta, que las votaciones más altas que tuvo Cepeda en algunos municipios de Cauca, Nariño y Chocó tienen relación directa con los territorios que la misma Defensoría del Pueblo ha alertado de una supuesta incidencia de grupos armados ilegales en medio del panorama electoral.

“Analizamos los resultados electorales de Cauca, Nariño y Chocó en la primera vuelta presidencial. Lo que encontramos es difícil de explicar sin hablar de presión armada sobre el voto. No es un tema de odio. Es fraude electoral armado a favor de Iván Cepeda. Van los datos”, dijo el exsenador.

Para eso, cruzaron los resultados electorales de 127 municipios de los departamentos de los tres departamentos con la Alerta Temprana Electoral 013-2025 de la Defensoría. “El resultado es contundente”, aseguró Lara.

En los tres departamentos, Cepeda tuvo más del 70 % de los votos en 109 de los 137 municipios. En 26 municipios superó el 90%, mientras que en otros llegó incluso al 97%, por lo que Lara cuestionó que esos resultados generan alarma.

Los casos más llamativos serían el Litoral de San Juan (Chocó) donde el candidato del petrismo obtuvo el 97,78 % de los votos, en Alto Baudó (Chocó) logró el 97 %, en Roberto Payán (Nariño) el 97,45 %, en Mosquera (Nariño) el 97,25 % y en Jambaló (Cauca) el 97,58%. “Por cada voto de otro candidato, había entre 30 y 44 votos de Cepeda”, señaló Lara.

El exsenador recordó que la Defensoría ya había advertido que en estos mismos territorios los grupos armados ilegales estaban “regulando campañas, vetando candidatos e imponiendo normas de conducta que distorcionan la libertad del elector”. “No lo decimos nosotros. Lo dice el Estado colombiano”, recalcó Lara.

Asimismo, dijo que, al cruzar los datos de los 109 municipios en los que Cepeda superó el 70% de la votación, con la lista oficial de las alertas de la Defensoría, concluyeron que en 100 de 109 municipios (el 91,7%) están simultáneamente en alerta por presencia de grupos armados.

En Cauca, 33 de los 37 municipios donde Cepeda logró más del 70 % de la votación se encuentra en alerta. En Chocó, 24 de los 26 municipios con más del 70% de votación y en Nariño en 43 de 46 municipios más del 70% de la votación. ”La coincidencia geográfica es prácticamente total”, dijo Lara.

Según la Defensoría habría territorios en los que los grupos armados inciden en las votaciones. Foto: AFP

De otro lado, el exsenador dijo que hay otra anomalía que encontraron y es que donde más se concentran votos por Cepeda hay menor participación electoral. “Roberto Payán: 97,45 % Cepeda, solo 45 % de participación. Mosquera: 97,25 % Cepeda, solo 41 % de participación. Bajo Baudó: 85,91 % Cepeda, solo 32 % de participación”.

Y un contraste es que los tres únicos municipios donde Cepeda perdió que son: El Carmen (Chocó), Albán (Nariño) y San Pedro de Cartago (Nariño), que tienen participaciones del 53 al 60% y los resultados competitivos entre los candidatos.

Según dijo Lara, en datos de la misma Defensoría, estos territorios tendrían presencia las disidencias de las Farc (EMC y Segunda Marquetalia; el ELN, el Ejército Gaitanista (Clan del Golfo), los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.